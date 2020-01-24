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24 січня • оновлено в 06:31
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Потепління і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

1.2т
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В Україні в п'ятницю, 24 січня, очікується потепління. Температура повітря в західних регіонах країни досягне +7 градусів.

При цьому на сході і півночі випаде сніг. Про це повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.

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На решті території опадів не передбачається. У центрі України буде до +3 градусів, на сході температура повітря досягне +2, а на півдні +7 градусів.

У Києві в п'ятницю вдень очікується до +3 градусів, піде сніг.

Потепління і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики різко змінили прогноз по Україні. Вони повідомили, що весна прийде вже в лютому.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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