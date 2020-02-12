Постраждало вже 6 тисяч: в Україні взялися реформувати систему захисту прав дитини

У Офісі генерального прокурора анонсували створення системи ювенальної юстиції в України. Вона охоплюватиме дітей-правопорушників та дітей-жертв або свідків.

Як сказано на сайті ОГП, це питання заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов обговорив на тематичній зустрічі з керівництвом Національної поліції. За його словами, мова йде про чітку спеціалізацію в цій особливій сфері: усі сторони процесу повинні мати спецстатус – прокурори, слідчі, судді, адвокати та працівники соціальної сфери.

"Ми всі повинні розуміти специфіку роботи з неповнолітніми. Необхідно враховувати дитячу психологію та дитяче сприйняття, а підходи на всіх етапах повинні відрізнятися від тих, які існують у роботі з повнолітніми злочинцями та потерпілими. І, найголовніше, якщо мова йде про дитину-жертву, то ми всі повинні мінімізувати стресові ситуації, тому що навіть судовий процес може стати стресом, іноді й невиправним", – заявив Мамедов.

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливість запровадження нових підходів щодо допиту постраждалих дітей та свідків за принципом "одного разу". Це принцип американського Children's Justice Centre: допит дитини може проводитися лише один раз, однією стороною процесу – слідчим суддею або слідчим, на одному етапі – досудового розслідування.

Сторони також торкнулися питання розробки нових підходів виявлення злочинів в кібер-просторі: сексуального насильства, шантажу, булінгу, реалізації наркотичних засобів та алкоголю.

У Офісі генпрокурора нагадали, що у 2019 році в Україні було зареєстровано близько 12 тисяч кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які знаходяться у конфлікті з законом, та дітей, постраждалих від насильницьких дій. Кількість дітей, які стали жертвами злочинів сягнула 6 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся