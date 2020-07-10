Постраждалих від пожеж на Луганщині завалили допомогою: що отримають

Від вогню постраждали більше сотні будинків і ще близько п'ятдесяти повністю знищені. Facebook Олексія Ковальова

Волонтери та міжнародні організації зібрали і доставили у постраждалі від лісових пожеж населені пункти дуже багато гуманітарної допомоги.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Він сказав, що в результаті пожеж постраждали більше сотні будинків і ще близько п'ятдесяти повністю знищені.

"Слава богу, волонтери відгукнулися, міжнародні організації відгукнулися. Допомоги людям привезли стільки... Я сьогодні розмовляв із главою сільської ради, він говорить: я можу зараз речами взути й одягнути кілька своїх сіл", – сказав він.

Також він додав, що обласна адміністрація підготувала і відправила до Кабміну документи про розміри збитків, нанесених пожежами.

"Ми чітко розуміємо, що наступного тижня, десь до середини тижня у нас будуть кошти, виділені Кабміном. Це по 300 тисяч гривень кожному, у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч – на ремонт тих будинків, які частково постраждали від вогню, по 20 тисяч – людям, які постраждали, і 200 тисяч гривень родинам загиблих п'яти людей", – сказав Гайдай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запевнив, що всі населені пункти, які постраждали під час лісових пожеж і повеней, отримають необхідну допомогу.