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"Поставлять Леніна назад": в Харкові осквернили пам'ятник воїнам УПА

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У Харкові в Молодіжному парку невідомі закидали сміттям пам'ятний знак воїнам Української повстанської армії.

Про це повідомив активіст Вадим Поздняков в Facebook, опублікувавши фотографії. "І знову пам'ятник УПА в Харкові. У 100 метрах від Київського районного відділення поліції", – написав він.

У прес-центрі обласного управління Національної поліції відповіли, що слідчі почали пошук зловмисників.

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Користувачі мережі обурені таким інцидентом. "Жах. Ловити і калічити, інакше ніяк", "Так і Леніна назад поставлять", - пишуть вони.

"Поставлять Леніна назад": в Харкові осквернили пам'ятник воїнам УПА
"Поставлять Леніна назад": в Харкові осквернили пам'ятник воїнам УПА
"Поставлять Леніна назад": в Харкові осквернили пам'ятник воїнам УПА
"Поставлять Леніна назад": в Харкові осквернили пам'ятник воїнам УПА
"Поставлять Леніна назад": в Харкові осквернили пам'ятник воїнам УПА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд жорстко покарав чоловіка, який осквернив прапор України, засудивши його до тюремного ув'язнення.

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Місце
УкраїнаХарків
Тег
УПА
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция закончившаяся 12 мая полным освобождением Крыма от гитлеровцев. Слава советским воинам освободителям! Именно они а не какие то там бандеровцы являются истинными ГЕРОЯМИ Великой Отечественной войны!
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van Dijk Max
van Dijk Max
неа сталина поставят , у железнодорожного вокзала , будет путевку в жизнь давать лесорубам сибири , у которых бесплатный билет в один конец
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очень радует частое появление таких новостей!!! Постепенно, Украинская Земля очищается от фашистской чумы! Мы рады за вас!!!
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