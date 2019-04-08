"Поставлять Леніна назад": в Харкові осквернили пам'ятник воїнам УПА

У Харкові в Молодіжному парку невідомі закидали сміттям пам'ятний знак воїнам Української повстанської армії.

Про це повідомив активіст Вадим Поздняков в Facebook, опублікувавши фотографії. "І знову пам'ятник УПА в Харкові. У 100 метрах від Київського районного відділення поліції", – написав він.

У прес-центрі обласного управління Національної поліції відповіли, що слідчі почали пошук зловмисників.

Користувачі мережі обурені таким інцидентом. "Жах. Ловити і калічити, інакше ніяк", "Так і Леніна назад поставлять", - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд жорстко покарав чоловіка, який осквернив прапор України, засудивши його до тюремного ув'язнення.

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