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26 грудня • оновлено в 17:09
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Постачало зброю до Ірану: СБУ накрила небезпечне злочинне угрупування. Фото

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Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яке фінансувало незаконні операції із придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації у Ірані.

Про це написала пресслужба СБУ. Силовики встановили, що вихідці з Ірану налагоджували поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

Було встановлено, що для фінансування оборудок використовувались фіктивні фірми, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.

СБУ припинила діяльність злочинного угруповання, яке поставляла зброю до Ірану

СБУ припинила діяльність злочинного угруповання, яке поставляла зброю до Ірану

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"Протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам. Під час проведення обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" та проживання зловмисників на Київщині та Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних суб’єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої", – повідомили у СБУ.

Також було вилучено майже 600 тисяч доларів США та 235 тисяч євро.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.

СБУ припинила діяльність злочинного угрупування, яке поставляло зброю у Іран

СБУ припинила діяльність злочинного угрупування, яке поставляло зброю у Іран

СБУ припинила діяльність злочинного угрупування, яке поставляло зброю у Іран

СБУ припинила діяльність злочинного угрупування, яке поставляло зброю у Іран

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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