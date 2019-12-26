Постачало зброю до Ірану: СБУ накрила небезпечне злочинне угрупування. Фото

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яке фінансувало незаконні операції із придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації у Ірані.

Про це написала пресслужба СБУ. Силовики встановили, що вихідці з Ірану налагоджували поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

Було встановлено, що для фінансування оборудок використовувались фіктивні фірми, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.

СБУ припинила діяльність злочинного угруповання, яке поставляла зброю до Ірану

"Протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам. Під час проведення обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" та проживання зловмисників на Київщині та Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних суб’єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої", – повідомили у СБУ.

Також було вилучено майже 600 тисяч доларів США та 235 тисяч євро.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.

СБУ припинила діяльність злочинного угрупування, яке поставляло зброю у Іран

СБУ припинила діяльність злочинного угрупування, яке поставляло зброю у Іран

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