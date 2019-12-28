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28 грудня • оновлено в 13:12
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"Відверто послали і кинули": українці потрапили в НП через лоукостер

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Близько чотирьох десятків українців застрягли в Берліні через компанію Ryanair. Люди не змогли вилетіти з аеропорту Шенефель.

Про це повідомив один з пасажирів Денис Гороховський на Facebook. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Опинитися в європейській столиці на різдвяні свята – це прекрасно. А ось через провину лоукостера зависнути в ній без можливості виїхати – це вже проблема. Саме з такою проблемою вчора зіткнулися чотири десятки наших співгромадян, яких авіакомпанія Ryanair відверто послала на х*й і кинула в аеропорту Шенефельд прекрасного міста Берлін.

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"Ранковий рейс FR 3198 Берлін – Жуляни. Люди готуються летіти додому: здають багаж, проходять прикордонний контроль і йдуть до зазначеного в посадковому талоні гейт. Все, як завжди. Тільки черга дуже велика. Виявляється, через один гейт йде посадка відразу на три борту. Крім FR 3198, одночасно там же йде посадка на рейси Берлін-Бориспіль і Берлін-Кутаїсі Wizz Air", – пояснив він.

За словами пасажира, борт Ryanair мав злітати на 20 хвилин пізніше, тому пріоритет був у пасажирів інших рейсів.

"Для розуміння, щоб потрапити на борт, в черзі потрібно простояти більше години. Але раптово, без будь-яких оголошень, посадку на борт Ryanair закривають, в черзі залишається близько 40 осіб, в тому числі діти. Wizz Air же продовжує приймати своїх пасажирів", – додав він.

Українці застрягли в Берліні

Українці застрягли в Берліні

ФБ Дениса Горохівського

Представники авіакомпанії нічого виразно не пояснили.

"У підсумку виявляється, що весь цей час з літака розвантажували багаж залишилися пасажирів. Їм запропонували ще раз пройти прикордонний контроль і повернутися в Берлін. На питання про компенсацію або нових квитках представник компанії вельми сухо відповів, мовляв, це ваші проблеми," якщо є претензії до компанії, звертайтеся до суду", – зазначив пасажир.

Він підкреслив, що заява в поліцію подали прям в аеропорту, але в поліції повідомили, що вплинути на компанію не можуть.

"Загалом, 40 з гаком людей Ryanair кинув в аеропорту. Як ви розумієте, купити нові квитки на сьогодні-завтра в передноворічні дні – це дуже дорого. Зняти готель теж. Люди в шоці", – підсумував він.

Українці застрягли в Берліні

Українці застрягли в Берліні

ФБ Дениса Горохівського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з українцями стався подібний випадок. Півсотні людей не змогли у неділю, 1 грудня, вилетіти з аеропорту "Шенефельд" в Берліні.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Німеччина Берлін
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Cachko Elena
Cachko Elena
Вот просто так взяли и отсекли 40 чел. на ровном месте.Значит была причина. А вообще надо всегда первыми приходить в аэропорты,особенно польши и германии,где сволочное все от пограничников до самолетов.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Потому что в Ryanair вислоухих за людей не считают. И правильно.
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