Послаблення карантину в Україні: Степанов розповів, що дозволять з 22 травня

Із 22 травня у рамках чергового послаблення карантину в Україні дозволять проводити спортивні змагання без глядачів, ЗНО, відкриють готелі, а також запустять громадський транспорт і відновлять роботу дошкільних закладів.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що все це можливо лише за умови дотримання протиепідемічних заходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Які саме пом'якшення ми плануємо, з огляду на сьогоднішню ситуацію? Це дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звісно, без глядачів. Це відкриття готелів, окрім хостелів, але без ресторанів та спортивних залів. Це ЗНО. Також буде дозвіл на громадський транспорт і на дошкільні навчальні заклади", – зазначив міністр.

Карантин в Україні

Також Степанов назвав критерії, які беруться до уваги під час переходу на кожен наступний етап послаблення карантину:

кількість нових випадків за сім днів на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у лікарнях хворими на COVID-19 – не більше ніж 50%;

кількість тестувань за сім днів на 100 тис. має бути на рівні 15;

кількість випадків за останні сім днів до попередніх семи днів – коефіцієнт повинен бути в межах 0,9-1.

Очільник МОЗ підкреслив, що між етапами зняття обмежень має минути не менше як 10 днів. За його словами, це саме той термін, який покаже, чи готова країна до наступного кроку виходу з карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе вже на початку червня. Що стосується метро, то воно може запуститися в різних містах неодночасно.

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