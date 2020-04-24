Посівний календар на травень 2020 в Україні: що і коли саджати

Посівний календар на травень 2020 в Україні передбачає пояснення, коли краще засадити грядку і зайнятися декоративними рослинами.

Так, на цей місяць випадає левова частка земляних робіт. Крім традиційної турботи про майбутній урожай овочів, варто ще подбати про газони і клумби.

Посівний календар на травень 2020

Представлений нижче календар дозволить вибрати час для господарських клопотів, уникаючи небезпечних періодів для роботи з рослинами.

Посівний календар на травень 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, з посівного календаря на квітень можна було дізнатися, коли краще посіяти розсаду і потім висадити її.

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