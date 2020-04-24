Головна Новини
24 квітня • оновлено в 07:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Посівний календар на травень 2020 в Україні: що і коли саджати

2.1т
Читати матеріал російською

Посівний календар на травень 2020 в Україні передбачає пояснення, коли краще засадити грядку і зайнятися декоративними рослинами.

Так, на цей місяць випадає левова частка земляних робіт. Крім традиційної турботи про майбутній урожай овочів, варто ще подбати про газони і клумби.

Посівний календар на травень 2020

Посівний календар на травень 2020

Представлений нижче календар дозволить вибрати час для господарських клопотів, уникаючи небезпечних періодів для роботи з рослинами.

Посівний календар на травень 2020

Посівний календар на травень 2020 в Україні: що і коли саджати
Посівний календар на травень 2020 в Україні: що і коли саджати
Посівний календар на травень 2020 в Україні: що і коли саджати
Посівний календар на травень 2020 в Україні: що і коли саджати

Як повідомляв OBOZREVATEL, з посівного календаря на квітень можна було дізнатися, коли краще посіяти розсаду і потім висадити її.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Садят сидельцев, то бишь зеков, а рассаду сажают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги