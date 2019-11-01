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1 листопада • оновлено в 11:26
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"Поштовхи можуть початися будь-якої миті!" Україну попередили про потужний землетрус

9.6т Читати матеріал російською

Найближчим часом може відбутися досить сильний землетрус у Закарпатській області України.

За словами сейсмолога Олександра Кендзьора з Інституту геофізики НАН України, Закарпаття – сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати 8-ми балів, передає "Сегодня".

"Людям вже сьогодні треба готуватися до події, оскільки передбачити її неможливо: поштовхи можуть початися будь-якої миті", – йдеться у повідомленні.

У разі початку сейсмічної активності населенню треба відразу ж сховатися у дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніші за цегляні. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус у приміщенні. Спускатися не варто: сходи будь-якої миті можуть обвалитися.

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У приміщенні треба подалі відійти від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також слід уникати великої техніки, яка може впасти на вас.

Землетрус

Землетрус

Подробности

Найнебезпечнішими ділянками нашої країни вважається район Зони Вранча – Карпатських гір і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою. Епіцентри знаходилися у Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помічена і на Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були у Заліщиках та Кам'янці-Бузькій.

Як писав OBOZREVATEL, раніше жителі окупованої Макіївки забили на сполох через повторювання землетрусів. Місцеві жителі відчувають їх здебільшого вночі і ввечері.

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Тема
Землетрус в Україні
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
доскакались,плять...
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филипп филипыч
филипп филипыч
если подпрыгнуть перед самым толчком то его не почувствуешь
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не х0хлы, врут вам все. Это будут максимально приближенные к реальности испытания сейсмического оружия Путина.
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