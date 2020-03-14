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15 березня • оновлено в 02:03
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/ Суспільство

Портников жорстко пройшовся по Сивохові через "внутрішній конфлікт" в Україні

2.2т
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Публіцист Віталій Портников розкритикував радника секретаря РНБО Сергія Сивоху за слова про "внутрішній конфлікт" в Україні.

За словами журналіста, Сивохо зробив політичну провокацію, щоб догодити Кремлю.

"В Україні немає ніякого внутрішнього конфлікту, є вільна територія України, де також мешкає пан Сивохо, а є окупована Росією територія Донбасу і Криму", – підкреслив Портников.

Він зазначив, що вести діалог з жителями ОРДЛО можна буде лише тоді, коли звідти підуть російські війська і буде виведена техніка.

Портников розкритикував Сивоху

Портников розкритикував Сивоху

"Дії, коли радник секретаря РНБО говорить про примирення, то це розмови в руслі ворожої пропаганди. Такі дії створюють грунт для справжнього конфлікту в Україні, між прихильниками колабораціоністів і патріотами. Ось це внутрішній конфлікт, який хотів би бачити в Україні Путін. Це шлях по перетворенню України в одну з провінцій РФ", – заявив Портников.

Як писав OBOZREVATEL, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це країну не приймуть в НАТО.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Віталій Портніков Сергій Сивохо
Місце
Україна
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Не, не так Шпротников. Есть свободный Донбасс, и есть попытки дуркаины его оккупировать. Есть свободный Крым, и нет попыток дуркаины его оккупировать. Есть свободная Одесса, пока оккупированная дуркаиной.
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сибирский ватник
сибирский ватник
А еще есть оккупированная цы\ганами территория вокзалов,где грабят кастрюлек почти в открытую а те только повизгивают.
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N Y
N Y
Какая паскудная рожа у портникова и добродушная у Сивохо.
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N Y
N Y
N Y, Собственно чему удивляться - Сивохо натурал, портников жоп@шник...
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