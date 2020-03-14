Портников жорстко пройшовся по Сивохові через "внутрішній конфлікт" в Україні

Публіцист Віталій Портников розкритикував радника секретаря РНБО Сергія Сивоху за слова про "внутрішній конфлікт" в Україні.

За словами журналіста, Сивохо зробив політичну провокацію, щоб догодити Кремлю.

"В Україні немає ніякого внутрішнього конфлікту, є вільна територія України, де також мешкає пан Сивохо, а є окупована Росією територія Донбасу і Криму", – підкреслив Портников.

Він зазначив, що вести діалог з жителями ОРДЛО можна буде лише тоді, коли звідти підуть російські війська і буде виведена техніка.

Портников розкритикував Сивоху

"Дії, коли радник секретаря РНБО говорить про примирення, то це розмови в руслі ворожої пропаганди. Такі дії створюють грунт для справжнього конфлікту в Україні, між прихильниками колабораціоністів і патріотами. Ось це внутрішній конфлікт, який хотів би бачити в Україні Путін. Це шлях по перетворенню України в одну з провінцій РФ", – заявив Портников.

Як писав OBOZREVATEL, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це країну не приймуть в НАТО.

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