"Порожняк не гонить!" Путін спрогнозував ситуацію на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін на своїй пресконференції заявив, що силовим шляхом війну на Донбасі не завершити і використав хуліганську фразу "Донбас порожняк не гонить".

Так, відповідаючи на запитання про Мінські угоди і ситуацію на Донбасі, він зазначив, що конфлікт можна вирішити тільки дипломатичним шляхом.

"Відома фраза "Донбас порожняк не гонить". Вона, звісно, така хуліганська, бійцівська, але вона в душі у людей є. Там горді люди живуть. Тому навряд чи вдасться вирішити проблему за допомогою будь-яких силових рішень", – заявив Путін.

Путін висловився про Донбас Скріншот

За його словами, проблема Донбасу – це відсутність бажання вирішувати проблеми в тісному зв'язку з людьми, а не силовим способом.

У мережі пригадали, що фразу "Донбас порожняк не гонить" використовував експрезидент України Віктор Янукович.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року.

Як писав OBOZREVATEL, Путін заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі існують тільки Мінські угоди.

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