Порошенко закликав відкрити "Феофанію" та відомчі лікарні для хворих на коронавірус
Для прийому хворих на коронавірус українська влада має відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Держприкордонслужби, Укрзалізниці та урядову лікарню у Феофанії.
Відповідну заяву зробив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, зазначивши, що там є все необхідне для лікування, тоді як решта лікарень переповнені
"Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в лікарнях залізниці, прикордонників, СБУ і врешті-решт у Феофанії ми не маємо відділення, де б госпіталізували і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус. Тоді як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків в день з проханням "врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві", – говорить Порошенко.
"Коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень – це не просто так. Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі", – переконаний п’ятий Президент України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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