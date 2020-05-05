П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум вдесятеро, інакше карантинні обмеження знищать економіку держави.

Про це він розповів у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. Порошенко зазначив, що влада неодноразово звітувала перед суспільством про мільйони начебто закуплених тестів, однак наразі Україна посідає останнє місце в Європі за кількістю протестованих на мільйон населення.

П’ятий президент звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка із закликом терміново збільшити кількість тестувань.

"Проблема не у поясненнях. Проблема у сухій статистиці. Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Якщо не вистачає лабораторій, то скажіть, я їх привезу. Якщо не вистачає тестів, у нас немає цих 2 мільйонів, скажіть. Їх благодійники, волонтери, ми так робили в 2014, привеземо. Якщо питання організаційне, то теж скажіть", – запропонував лідер "Європейської солідарності".

На його переконання, кожен лікар та пацієнт має пройти тестування на коронавірус.

"Кожен пацієнт, який звертається до лікаря, – байдуже до якого, сімейного чи лікаря швидкої допомоги, чи лікаря в опорних лікарнях, – має пройти тестування. Простестовано за весь час – уже майже два місяці існування карантину, бо 3 березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні – трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", – зазначив Порошенко.

"Це або брехня і цих тестів немає, і ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Таблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", – повідомив Порошенко.

"На сьогоднішній день ця лабораторія коштує від 17 тисяч доларів або навіть і дешевше, а один тест коштує в Китаї при великій партії від 5 до 14 доларів. І вже 150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті, у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", – зазначив п’ятий президент.

Він наголосив, що українці мають об'єднатися для того, щоб кожен пацієнт був протестований.

"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає. "Гарячими лініями", а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на якому вимагає проголосувати закони про страхування лікарів та про масове тестування на коронавірус.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram