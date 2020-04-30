Україна має найнижчий рівень тестування на коронавірус у розрахунку на мільйон населення у Європі. Кількість тестувань треба негайно збільшити, вони мають бути безкоштовні і проводитися для всіх груп ризику, насамперед – для медиків, які складають 5 частину від усіх хворих на коронавірус в Україні.

Про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко. Він закликав ухвалити законопроект 3380, який захищає медиків в умовах епідемії, і налагодити масове безкоштовне тестування.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

"Лікарі зараз залишаються незахищені. Важка ситуація із засобами захисту. По засобам захисту залишаються на 4-5 днів. Вчора прибув літак, де мій фонд закупив 42,5 тис. захисних костюмів найвищої якості. Сьогодні о 20.30 прибуває ще один літак з 42,5 тис. костюмів. На цьому тижні ще буде третій літак. Ми маємо зробити так, щоб кожен лікар був впевнений і захищений", – повідомив Порошенко.

На думку політика, неприпустимою є ситуація з відмовами у проведенні тестів і з тим, що в Україні - найгірша по Європі ситуація з тестуванням.

"Необхідно вирішувати питання тестування. У нас на сьогодні найменша серед країни в Європі кількість тестувань на мільйон населення. Де обіцяні мільйони тестів? Де обіцяний механізм і алгоритм, що кожен без будь-якої перешкоди може бути тестований? Я вимагаю, щоб вже з травня-місяця кожен, хто надходить в лікарню, обов’язково і безкоштовно був протестований. Ми зараз готові закупити ці тести, в Китаї вони коштують від 5 до 12 доларів. Почався випуск вітчизняних тестів, є лабораторії", – наголосив Порошенко.

"Ми просимо законопроект 3380, який унормовує і забезпечує належне тестування, щоб ми також зібрали підписи і розглянули його сьогодні", – додав політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко на погоджувальній раді у ВРУ закликав народних депутатів підтримати впровадження обов’язкового страхування для медичних працівників на випадок захворювання на COVID-19. Відповідний законопроект "Європейська Солідарність" зареєструвала 22 квітня. Адже згідно статистики, кожен 5-ий з тих, у кого діагностовано коронавірусну хворобу, є медичним працівником. Лише за останні 6 днів заразилися близько 600 медиків. 16 лікарів вже померли.

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