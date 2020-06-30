Порошенко – про кримінальні провадження: мене не залякати, я проходив і не таке

Випробування, що постали перед Україною у 2014-2015 роках, були значно важчими для п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, аніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу президента, оскільки він не боїться ані розслідувань, ані суду.

Про це сам Порошенко заявив в інтерв’ю Яніні Соколовій, зазначивши, що вважає порушення більше двох десятків кримінальних проваджень наслідком фобій президента Зеленського, які вправно використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Це – спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за "димовою завісою"... Він використовує зазначений сценарій для того, щоб подолати фобії, які існують в Офісі президента – фобії щодо ворогів України", – зазначив Порошенко.

"Мені дуже сподобалася аналогія, яка є: що компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в України один, і цей ворог – країна-агресор. І країна має об’єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно переключають напрямки війни, то дії влади є надзвичайно неефективними", – наголосив п'ятий президент.

"Якби мова йшла про Порошенка, то Бог із ним. А якщо йдеться від Софії Федини до Тані Чорновол, від Марусі Звіробій і закінчуючи Ріфмастером у справі Шеремета, від переслідування добровольців і закінчуючи волонтерами – це манера думати, що так можна вирішувати проблеми. Це є пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. А від поп-корну відбудеться розлад шлунку", – зіронізував Порошенко.

"Це помста дрібних людей за дрібними справами. Нікчемних. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов’язує виключно з моїм ім’ям", – переконаний Порошенко.

"Це спроба відволікти увагу від реальних проблем, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг за рахунок шоу. Бо вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу", – наголосив п’ятий президент.

"Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п’ять президентських років. Зокрема, і в 2014, і в 2015 роках. Це не є найгірше випробування", – наголосив Порошенко.

Він вкотре закликав Зеленського об’єднати зусилля для порятунку України, головний ворог якої перебуває у Кремлі.

"Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви є президентом України, зокрема через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах економіки, яка пікірує, при викликах можливої загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнації світової коаліції на підтримку України – від президента країна потребує, щоб об’єдналися всі ресурси, всі сили, тому що треба рятувати державу", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Порошенко закликав владу негайно перекинути будівельну техніку у постраждалі від руйнівної повені райони Прикарпаття та забезпечити людей фінансами та будівельними матеріалами, щоб вони могли відновити житло у найкоротші терміни.