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6 червня • оновлено в 10:59
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Порошенко привітав журналістів з професійним святом

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Голова політичної партії "Європейська Солідарність" та п'ятий президент України Петро Порошенко привітав журналістів з професійним святом, відзначивши, що "єдиною надійною зброєю для протидії гібридній війні є правда".

OBOZREVATEL приводить текст привітання повністю:

"Дякую тим, хто за допомогою об’єктивної і неупередженої інформації щодня протидіє безпрецедентним формам і прийомам російської пропаганди.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

eurosolidarity.org

Дякую тим, хто шукає і поширює правду, працюючи в інтересах суспільства.

Дякую тим, хто щодня стоїть на сторожі свободи слова – однієї із найголовніших цінностей демократичної України.

Вітаю журналістську спільноту із професійним святом!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні.

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Автор
Катерина Іванова
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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