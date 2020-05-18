Порошенко передав уже 115 тисяч захисних костюмів у лікарні по всій Україні

115 тисяч медичних костюмів високого рівня захисту, які були куплені й доставлені в Україну коштом Фонду Порошенка та компанії Roshen, вже передані в лікарні по всій Україні.

Захисні костюми від Порошенка безкоштовно отримали понад 100 медичних закладів, зазначили в пресслужбі політсили "Європейська солідарність".

Ще на початку квітня були доставлені з Китаю перші партії костюмів, які оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу – зокрема, у Чернівці, у Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також у Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Загалом протягом перших тижнів карантину Фонд Порошенка та компанія Roshen доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені в Південній Кореї. 85 тисяч двома авіарейсами вже доставлені в Україну.

eurosolidarity.org

"Якщо в першій хвилі ми передавали ці костюми опорним лікарням, які зустрічають і лікують хворих на COVID-19, то зараз ми намагаємося допомогти і дитячим лікарням, і обласним лікарням широкого профілю. Усе – аби лікарі були захищені", – сказала співголова фракції "Європейська солідарність", Ірина Геращенко, яка передала захисні костюми лікарням на Черкащині.

eurosolidarity.org

"Захисні костюми дуже якісні, сертифіковані. У кожному наборі є бахіли, які нашим медикам дуже необхідні", – подякував за підтримку директор Ірпінської ЦМЛ на Київщині Антон Довгопол.

"Одразу видно, що річ якісна. Нашим медикам, які постійно контактують із хворими, у цей непростий час такі засоби захисту дуже потрібні. Щиро дякуємо за таку вчасну підмогу та підтримку", – зазначив заступник головного лікаря Рокитнівської районної лікарні на Рівненщині Ігор Богданець.

"Усі ми добре знаємо, що ті, хто перебуває на передньому краї боротьби із небезпечним вірусом, мають бути так само добре захищені, як і військовослужбовець, що виконує завдання на лінії зіткнення. І сьогодні захисна маска і захисний халат для лікаря – це як кевларовий шолом і бронежилет для солдата наших Збройних сил", – зазначив генерал-лейтенант, народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський, який передав захисні костюми медикам Дніпропетровщини.

eurosolidarity.org

10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією Roshen, уже працюють у двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, у лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, у чотирьох медзакладах Києва та області.

eurosolidarity.org

Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання – монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи та пульсоксиметри передали у п'ять лікарень.

Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легень на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були в неробочому стані. Вже 35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють у 13 медзакладах. Ще один новий апарат ШВЛ придбаний коштом Порошенка у Львові.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"У період пандемії кожен апарат – на вагу золота. Тому що зараз закупити нове обладнання практично неможливо. З районного бюджету обіцяють не раніше за червень-липень купити апарат ШВЛ. Ми не знаємо, якою буде ситуація з вірусом. Тож замість того, щоб чекати на червень-липень, ми маємо відремонтований апарат, який ми зразу веземо в реанімаційне відділення на робоче місце", – розповів директор КНП Іршавської районної лікарні на Закарпатті Сергій Караслай.

eurosolidarity.org

"Ми через наших партійців зібрали інформацію, у яких лікарнях стикаються з проблемою необхідності ремонту. Там, де ми взяли апарати на сервісне обслуговування – вони всі ремонтуються", – розповів народний депутат Максим Саврасов, який передав чотири відремонтовані апарати ШВЛ у лікарні Миколаївської області.

eurosolidarity.org

Команда Порошенка в парламенті наполягає на обов’язкових страхових виплатах для всіх медпрацівників, які заразилися коронавірусом. Адже в Україні надзвичайно високий рівень захворюваності на COVID-19 саме серед лікарів і медсестер. Кожен п’ятий хворий – це медик. Станом на 18 травня занедужало 3650 медпрацівників. Відсутність засобів захисту та масового тестування спричинила абсолютну незахищеність лікарів, які перебувають на передовій боротьби із хворобою, переконані в Порошенка.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко також висловив готовність допомогти з обладнанням для тестування.

"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd – всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики та діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від 10 тисяч до 20 тисяч тестів", – повідомив Порошенко.

У рамках благодійної діяльності Фонд Порошенка, компанія Roshen, волонтери та благодійники забезпечили продуктовими наборами першої необхідності більш ніж 38 тисяч українців. Благодійна акція триває. Кожен охочий може долучитися до неї через платформу v2020.org.ua.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, сертифіковані багаторазові костюми індивідуального захисту південнокорейського виробництва отримали медики Київщини від Фонду Порошенка та корпорації Roshen.

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