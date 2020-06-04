Пориви вітру і зливи: синоптики дали прогноз погоди в Україні на останній робочий день перед довгими вихідними

Погода в Україні у п'ятницю, 5 червня, буде дощовою. Короткочасні опади прогнозують у західних, північних і східних областях. Температура повітря підніметься до +26 градусів.
Зливи очікуються у центральних регіонах країни, а в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму – мінлива хмарність, повідомляє Укргідрометцентр.
Уночі температура повітря опуститься до +9..+15 градусів, вдень коливатиметься від +19 до +24 градусів, у південних областях повітря прогріється до +26 градусів.
Прогноз погоди в Україні
LB.ua
На заході, півдні та сході місцями очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. На решті території від 7 до 12 метрів за секунду.
Погода в Києві 5 червня буде дощовою, але теплою. Вночі прогнозують +10..+12 градусів, а вдень +21..+23.
Також у найближчу добу дощ обіцяють на Харківщині. Температура повітря в обласному центрі вночі прогріється до +13 градусів, вдень до +21.
Погода на Львівщині також буде дощовою. Температура вночі +10..+12 градусів, вдень +22..+24. У Карпатах прогнозується +10..+14 градусів, а вдень +21..+25.
На Одещині прогнозується погода без опадів. У курортному місті температура повітря вночі очікується до +15 градусів, а вдень +21..+23.
Погода в України 5 червня
meteo.gov.ua
Погода в України 5 червня
meteo.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що спека прийде в Україну вже на початку червня, літо буде спекотним і гарячим, але не без дощів. Зате взимку снігу ми можемо більше не побачити.
Вчені відзначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.
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