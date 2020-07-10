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Поранений воїн ЗСУ звернувся до українців із криком душі про байдужість

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
2,2 т.
Воїн ЗСУ поділився криком душі про байдужість багатьох українців

Воїн ЗСУ поділився криком душі про байдужість багатьох українців . UAZMI

У мережі оприлюднили допис зі верненням пораненого воїна ЗСУ до українців, багато хто з яких охолов до теми війни та втрат на фронті.

Крик душі захисника оприлюднила волонтерка Марина Соколова на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Вона нагадала, що лише 8 липня у Головний військовий клінічний госпіталь у Києві доправили 11 тяжко поранених воїнів із передової на Донбасі.

"А нас у цьому місті ще згадують? Пам'ятають, що війна? Пам'ятають, що ми там гинемо, чи ні? Але правду скажи! Ну, просто для розуміння!". Що б ви відповіли молодому пораненому воїну, який таке питає?" – звернулася дівчина до співгромадян.

Вона наголосила, що вже сьомий рік поспіль в Україні військові госпіталі постійно приймають нові борти із пораненими Героями.

"Змінюються обличчя захисників, роки народження деяких із них уже 2000-ні, змінюються підрозділи, у яких вони служать. Гаряче і неспокійно сьогодні на сході, гаряче в операційних, неспокійно рідним ще 11 воїнів. Люди, не забувайте, що війна триває! Пам'ятайте, що просто зараз, поки ви читаєте цей пост, хтось тримає зброю, а хтось – скальпель. Заради життя!" – закликала волонтерка українців до небайдужості.

Патріотів глибоко зворушили такі слова, і вони потужно відреагували на них. Лише за кілька годин допис зібрав близько 3 тисяч реакцій, понад 560 розповсюджень та близько 200 коментарів.

"Хлопчики, тiльки живiть. Молю Бога, щоб не забирав вас на небеса. Ви так ще потрiбнi на землi", "Пам'ятаємо! Кожен день і ніч, що наше життя оберігають Золоті Сини та Дочки нашої рідної України! Велике дякуємо усім!", "Дякую, молюсь, з великою повагою до вас. Забути – як можна?", "Завжди пам'ятаю. Дуже хвилююся за наших хлопців і дівчат. Скорішого одужання всім!", "Я пам'ятаю, і друзі мої пам'ятають, тримайтеся, не кидайте нас, ви нам потрібні!", "Ми вас пам'ятаємо, любимо, чекаємо і дякуємо вам за все. Повертайтеся живими", "Ранок починаю з подій на передовій, серце кров'ю обливається. Милі воїни, бережіть себе! Моя сім'я пам'ятає усіх полеглих", "Пам'ятаю! І велика подяка нашим захисникам, медичним працівникам, волонтерам. Слава Україні!" – відгукуються під зворушливим текстом люди.

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