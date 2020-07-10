У мережі оприлюднили допис зі верненням пораненого воїна ЗСУ до українців, багато хто з яких охолов до теми війни та втрат на фронті.

Крик душі захисника оприлюднила волонтерка Марина Соколова на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Вона нагадала, що лише 8 липня у Головний військовий клінічний госпіталь у Києві доправили 11 тяжко поранених воїнів із передової на Донбасі.

"А нас у цьому місті ще згадують? Пам'ятають, що війна? Пам'ятають, що ми там гинемо, чи ні? Але правду скажи! Ну, просто для розуміння!". Що б ви відповіли молодому пораненому воїну, який таке питає?" – звернулася дівчина до співгромадян.

Вона наголосила, що вже сьомий рік поспіль в Україні військові госпіталі постійно приймають нові борти із пораненими Героями.

"Змінюються обличчя захисників, роки народження деяких із них уже 2000-ні, змінюються підрозділи, у яких вони служать. Гаряче і неспокійно сьогодні на сході, гаряче в операційних, неспокійно рідним ще 11 воїнів. Люди, не забувайте, що війна триває! Пам'ятайте, що просто зараз, поки ви читаєте цей пост, хтось тримає зброю, а хтось – скальпель. Заради життя!" – закликала волонтерка українців до небайдужості.

Патріотів глибоко зворушили такі слова, і вони потужно відреагували на них. Лише за кілька годин допис зібрав близько 3 тисяч реакцій, понад 560 розповсюджень та близько 200 коментарів.

"Хлопчики, тiльки живiть. Молю Бога, щоб не забирав вас на небеса. Ви так ще потрiбнi на землi", "Пам'ятаємо! Кожен день і ніч, що наше життя оберігають Золоті Сини та Дочки нашої рідної України! Велике дякуємо усім!", "Дякую, молюсь, з великою повагою до вас. Забути – як можна?", "Завжди пам'ятаю. Дуже хвилююся за наших хлопців і дівчат. Скорішого одужання всім!", "Я пам'ятаю, і друзі мої пам'ятають, тримайтеся, не кидайте нас, ви нам потрібні!", "Ми вас пам'ятаємо, любимо, чекаємо і дякуємо вам за все. Повертайтеся живими", "Ранок починаю з подій на передовій, серце кров'ю обливається. Милі воїни, бережіть себе! Моя сім'я пам'ятає усіх полеглих", "Пам'ятаю! І велика подяка нашим захисникам, медичним працівникам, волонтерам. Слава Україні!" – відгукуються під зворушливим текстом люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі набув розголосу пост про те, як воїни переживають смерть побратимів на російсько-українській війні та які трагічні історії приховуються за словами "вантаж 200".