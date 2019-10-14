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14 жовтня • оновлено в 13:52
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Дмитро Биков
Дмитро Биков
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Пора расстреливать. Никто не помешает. Народ соскучился, рассержен и небрит

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Пора расстреливать. Никто не помешает. Народ соскучился, рассержен и небрит

Вот отменили бы отмену смертной казни! Вопрос не то чтобы назрел уже, но вспух. Треть населения забилась бы в оргазме, и треть проделала бы то же, но не вслух. Страна мечтает о возмездиях, о линчах! Уж так размножились за двадцать сытых лет — зажрались, сволочи, и много стало лишних. Ни мест, ни площади, ни пищи столько нет. Все бредят казнями, костями, черепами. Уже мутит и от попов, и от мирян. На революции лимит мы исчерпали — кровопусканья же никто не отменял.

Какая, собственно, страна без смертной казни? Уже в предчувствии задергался курок. Декапитация — какой публичный праздник! Четвертование — какой живой урок! Какой еще тебе потребен выпуск пара, страна голодная, сердитая карга, — когда публичная заслуженная кара настигнет тайного и явного врага? Китай с Америкой — великие державы, они как старая и новая метла, но ведь значительны лишь тем, что кровожадны. Без свежей кровушки державушка мертва! Политкорректная Европа не указ им. Они бестрепетно идут своим путем. Откроем, русские, дорогу смертным казням — и не поверите, как сразу процветем! Народ давно уже хотел увеселенья. Пора вломить ему по первое число.

Сейчас ухлопать бы хоть четверть населенья — и потребленье бы на четверть возросло!

Новини
"Господи, до чего мы дошли!" Эксклюзивное интервью Лии Ахеджаковой о войне в Украине и арестах в России

Какая может быть страна без высшей меры, без общих судорог, без пены на устах? Ни драм, ни подвигов, ни лидеров, ни веры, ни уважения к начальству на местах. Небось, Навальный бы притих уже, как мышка, небось и Гозмана зажали бы в горсти! У нас из высшего одна осталась Вышка* — ее прихлопнуть бы, а вышку бы ввести.

Пора расстреливать. Никто не помешает. Народ соскучился, рассержен и небрит. Война гибридная проблемы не решает: не рвутся, мешкают. Гибрид и есть гибрид. Когда б публичною, заслуженной расправой отвлечь от бедности и прочих мелочей — причем не точечной, а подлинно кровавой, из всех желающих наделав палачей, всех этих ропщущих связать большою кровью, всех этих алчущих виною повязать и либеральному, пустому суесловью образчик истинной свободы показать!

Но нет, товарищи. Опять облом случился. Едва настроились порвать на сто кусков, едва могучее, масштабное бесчинство опять наметилось — нельзя, сказал Песков. Какая горькая, бесплодная досада патриотическому всякому уму! И Симоньян уже сказала, что не надо, а эта умница смекает, что к чему. Уже сорвали все оковы, все покровы — партнеры слопали, сказали "вери гуд", но к казни, видимо, покуда не готовы.

Они до выборов ее приберегут.

*Высшая школа экономики.

Источник, иллюстрация: Петр Саруханов

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Росія
Тег
Новини Росії
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Джерело: Facebook Дмитрия Быкова
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Wick John
Wick John
Нацистскую мразь отстреливать надо
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
ха, точнее и не скажешь. руССкие - существа, КАКОЙ, ЧЕЙ - руССкий!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ярошенко Андрей, Быть быдлoм у панов оно само собой оно достойнее???
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