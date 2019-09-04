"Пора бігти, нас зливають": стало відомо про зміни в лавах "ДНР"

Ватажки "ДНР" змінили правила прийому на службу в "армію республіки", згідно з якими не приймаються особи без місцевих паспортів, а травми, отримані на передовій, лікуватимуть за свій рахунок.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, якщо терорист підірветься на міні або розтяжці під час бойових дій, то за лікування і реабілітацію платитиме сам, а не "республіка".

"Армія ДНР"

"Ось це я розумію ставлення до своїх "захисників"! Цікаво, скількох людей спишуть за цими новими наказами? І чи розуміють самі "захисники", що вони – жертви правління ватажків "республіки"? Що воно їм накаже, те вони і зроблять. Хлопці, пора б вам вже змотувати свої вудки і тікати світ за очі", – іронічно порадив блогер.

Баринов також опублікував листування поміж терористами "ДНР", де вони скаржаться на погану медичну допомогу, усунення неугодних і радять всім розбігатися, бо як Донбас, на їхню думку, зливають.

Переписка терористів "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" залякують донеччан і змушують торувати стежку по мінному полю в бік позицій українських військовослужбовців.

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