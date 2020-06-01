Рейс з Бангкока в Київ, який був запланований в ніч з 3 на 4 червня, скасували. У Таїланді застрягли понад 80 громадян України.

Одна з них, Манушак Борко, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому зі сльозами попросила про допомогу. Його в телеграм-каналі опублікувала "Страна" (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Я дуже хочу додому, я люблю свою країну. У мене там маленький син, якого я не бачу вже кілька місяців. Будь ласка, допоможіть нам! Заберіть нас додому!" – сказала вона.

Жінка зазначила, що за квитки заплатили 1 100 доларів.

Видання пише, що квитки на скасований рейс купила 81 людина.

У свою чергу посольство України в Facebook пояснили, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейс через недостатню кількість пасажирів.

"Спеціальний комерційний рейс з Індонезії Балі-Бангкок-Київ PS1292 був скасований авіаперевізником в зв'язку з недостатньою кількістю пасажирів", – сказано в повідомленні.

У посольстві додали, що для повернення витрачених на квиток засобів необхідно звернутися по електронній пошті fly2home@flyuia.com, вказавши номер електронного квитка.

При цьому одеситу Юрію Тименюку вдалося повернутися з Таїланду на батьківщину.

Він пояснив, що громадянам довелося вибиратися різними обхідними шляхами: через Мінськ, Амстердам. Але це було дуже ризиковано, тому що була ймовірність не доїхати до будинку.

За його словами, обіцяних "евакуаційних" літаків було вкрай мало. На самому початку карантину було більше 800 українців, охочих полетіти. І на ці 800 людей дали всього два евакуаційних рейси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці березня за кордоном застрягли тисячі українців, в тому числі в Таїланді.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!