Помочився на підлогу і очманів: мати підпаленої батьком 16-річної чернівчанки шокувала деталями

Матір 16-річної Ганни з Чернівців, яку підпалив батько, на той момент також перебувала у будинку.

Подробицями трагедії вона поділилася в ефірі програми "Говорить Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За її словами, у той вечір коли вона прийшла додому, її чоловік спав. Щойно він прокинувся, то попросив дружину занести у кімнату відро для того, щоб він міг у нього помочитися.

"Він іноді так робив. Просто на кухні. Я йому сказала, що у хаті маленька дитина і попросила вийти надвір. Він почав мене бити і мочитися просто на підлогу. Я почала його виганяти з кухні, а він мене бив. Старша донька побачила і впіймала його за руку. Просила маму не бити. Їх розборонив старший син", – розповіла жінка.

Мати підпаленої батьком 16-річної чернівчанки шокувала деталями

За її словами, він вийшов з хати, а потім зайшов уже з баклажкою бензину.

"Він вилив її на підлогу, а потім схопив Аню за руку так, що краплі потрапили їй на обличчя. Бензин потрапив на гарячий шпаргат, він спалахнув. Потім спалахнув Анін одяг і лице", – розповіла мама дівчини.

Раніше волонтерка розповіла, що Аня перебуває в лікарні з жахливими ранами – у неї обпечені руки, шия, обличчя. З деяких ран досі тече кров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп'яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом із будинком. Дівчина перебуває в лікарні та потребує донорів.

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