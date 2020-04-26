Поминальні дні на карантині в Україні: як провести і що не можна робити

У вівторок, 28 квітня, в Україні відзначається Радуниця – день особливого поминання покійних, який випадає на 9-й день після Великодня.

Зазвичай в цей день люди йдуть на кладовище, щоб пом'янути покійних родичів, але в 2020 році через поширення пандемії коронавірусу правила змінилися, пише OBOZREVATEL.

В умовах карантину, віруючим рекомендовано утриматися від відвідування храмів та інших громадських місць.

Тому в Православній церкві України закликали на Радуницю 28 квітня помолитися вдома за померлих рідних і подати онлайн-записки за упокій (на сторінці ПЦУ в Facebook буде повідомлено про таку можливість).

Відправитися на кладовища українці не зможуть, оскільки на даний момент вони в Україні закриті.

Поминальні дні в Україні "Інформатор Київ"

Якщо ж говорити про традиційні заборони, то в поминальні дні не можна згадувати покійного людини поганими словами і засуджувати його. Прийнято говорити або добре, або нічого.

Священнослужителі не вітають поминання покійних гучними гуляннями і розпивання спиртного на кладовищах біля могил. Це місце тиші, а не шуму, веселощів і розгулу.

У поминальний день не можна відмовляти в милостині, особливо на кладовищі або у церкві.

У ці дні заборонено займатися брудною роботою по дому і на присадибній ділянці. Також священики стверджують, що в поминальні дні не можна лаятися і лихословити, так як вважається, що душі померлих нас чують і засмучуються через це.

Крім того, в поминальних записках не можна писати імена тих, хто не був хрещений та самогубців.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з пандемією коронавируса COVID-19 відвідувати кладовища в поминальні дні буде заборонено.

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