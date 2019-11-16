Померти від запальнички: у школярів з'явилася нова небезпечна гра

Серед підлітків від 10 до 17 років набирає популярності окремий небезпечний вид токсикоманії - так званий сніффінг.

Як пише "АіФ", підлітки використовують звичайний скраплений газ, який наркотиком не є, для отримання так званого "кайфу". Фахівці відзначають, що наслідки таких необдуманих дій жахливі. На сьогоднішній день кількість жертв пішла на сотні.

При вдиханні газу, що застосовується в побутових цілях, наприклад, курцями в запальничках, починається інтоксикація організму. Летюча суміш з пропану, бутану і ізобутану в запальничках витісняє кисень при вдиху і призводить до деяких змін в роботі головного мозку, внаслідок яких на тлі кисневого голодування можуть відзначатися певні відчуття і галюцинації.

Сніффінг Shutterstock.com

Небезпека газу в тому, що він практично миттєво виявляється в крові, звідки дуже швидко переміщається в мозок.

Регулярне "баловство" такого роду стає причиною того, що у дитини погіршується пам'ять, починає страждати посидючість, розвиваються проблеми в школі. А ще на психологічному рівні розвивається звикання.

"У зоні особливого ризику від такого способу знаходяться діти з різними патологіями бронхолегеневої системи, коли спостерігається затяжний кашель, є реакція на різні аероалергени, людина реагує на освіжувачі повітря і розпилювачі побутової хімії для чищення, наприклад холодильника. Також серйозніше інших можуть постраждати діти з бронхіальною астмою. Звичайно ж, дуже сильно позначається сніффінг і на стані серцево-судинної системи", – зазначила лікар-імунолог Анна Шуляева.

Фахівці виділяють ряд симптомів, які допоможуть зрозуміти, що дитина чимось надихалася. У першу чергу її видасть обличчя: якщо воно червоне, варто принюхуватися і придивитися. Після сніффінга дитина може вести себе як п'яна.

Якщо ж інтоксикація сильна, будуть відзначатися такі симптоми, як:

нудота і блювота;

запаморочення;

втрата свідомості.

Любителі "піддати газку" відрізняються і такими зовнішніми ознаками, як:

набряклість обличчя, гарячий лоб через припливу крові;

червоний ніс, який видає подразнення слизових оболонок дихальних шляхів;

облямівка роздратування навколо губ;

захриплість.

Для надання першої допомоги необхідно забезпечити приплив свіжого повітря, вкласти дитину на спину, розстібнути одяг, щоб не стягував, підняти ноги і використовувати нашатир. Після пробудження необхідно напоїти дитину теплим солодким чаєм і не давати їй заснути. Найкраще показати її фахівцям - психологу, наркологу й іншим.

Як писав OBOZREVATEL, українські школярі почали захоплюватися небезпечною грою "Монетка" – підлітки ставлять один одному запитання і поки чекають відповіді, до крові натирають руку монетою.

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