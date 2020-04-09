Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Помер заслужений журналіст України

7.9т
Читати матеріал російською

У Чернівцях помер заслужений журналіст України Микола Палійчук.

Про це у четвер, 9 квітня, у Facebook повідомив його друг Тарас Лазарук. Причину смерті він не вказав.

"Ранок приніс дуже сумні новини. Не витримало серце заслуженого журналіста України, патріарха радіожурналістики Буковини Миколи Палійчука. Ще на Благовіщення вітали одне одного і наші сім'ї зі святом. Вчора зв'язок обірвався. Назавжди", – йдеться у повідомленні.

Про дату і місце похорону буде повідомлено пізніше.

Книга Палійчука

Книга Палійчука

Facebook Тарас Лазарук

Народився Микола Палійчук 2 січня 1941 року в Івано-Франківській області. У 1964 році закінчив Чернівецький державний університет. Майже сорок років працював у Чернівецькій обласній державній телерадіокомпанії.

З 1984 року вів цикл передач у прямому ефірі "Алло, вас слухають!" за телефонними дзвінками радіослухачів.

Микола Палійчук

Микола Палійчук

ТВА

Був членом Національної спілки журналістів України. Нагороджений грамотами Держтелерадіо України, медаллю "Ветеран праці", указом президента йому присвоєно звання "Заслужений журналіст України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві помер відомий український журналіст Борис Клименко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Чернівці
Тег
помер журналіст
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
9
Смішно
13
Цікаво
33
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги