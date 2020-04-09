У Чернівцях помер заслужений журналіст України Микола Палійчук.

Про це у четвер, 9 квітня, у Facebook повідомив його друг Тарас Лазарук. Причину смерті він не вказав.

"Ранок приніс дуже сумні новини. Не витримало серце заслуженого журналіста України, патріарха радіожурналістики Буковини Миколи Палійчука. Ще на Благовіщення вітали одне одного і наші сім'ї зі святом. Вчора зв'язок обірвався. Назавжди", – йдеться у повідомленні.

Про дату і місце похорону буде повідомлено пізніше.

Книга Палійчука Facebook Тарас Лазарук

Народився Микола Палійчук 2 січня 1941 року в Івано-Франківській області. У 1964 році закінчив Чернівецький державний університет. Майже сорок років працював у Чернівецькій обласній державній телерадіокомпанії.

З 1984 року вів цикл передач у прямому ефірі "Алло, вас слухають!" за телефонними дзвінками радіослухачів.

Микола Палійчук ТВА

Був членом Національної спілки журналістів України. Нагороджений грамотами Держтелерадіо України, медаллю "Ветеран праці", указом президента йому присвоєно звання "Заслужений журналіст України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві помер відомий український журналіст Борис Клименко.

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