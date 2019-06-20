Помер побитий у Черкасах журналіст: усі деталі трагедії

Черкаський журналіст Вадим Комаров, якого у травні поточного року побили прямо на вулиці, помер. Він так і не вийшов із коми.
Про трагічну подію повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook. "Сьогодні (20 червня) вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили в центрі Черкас 4 травня. З моменту нападу Вадим був без свідомості, знаходився у стані коми", – написав він.
За словами Томіленка, єдина версія вбивства – саме професійна діяльність. "Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, торкався резонансних тем", – сказано в заяві.
Вадим Комаров
Facebook Вадима Комарова
Відзначено також, що НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова.
"Вимагаємо реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем", – заявив голова Національної спілки журналістів.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Черкасах вранці 4 травня побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.
Була озвучена версія, що Комарова могли побити через його публікації про корупцію серед чиновників міста. Зокрема, він піднімав резонансні теми міста, розповідаючи про скандали і корупції в регіоні. Матеріали, які він публікував, викликали гостру реакцію жителів міста.
Поліція кримінальне провадження за фактом нападу на Комарова перекваліфікувала зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на "Замах на умисне вбивство".
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