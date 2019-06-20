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Помер побитий у Черкасах журналіст: усі деталі трагедії

3.1тЧитати матеріал російською

Черкаський журналіст Вадим Комаров, якого у травні поточного року побили прямо на вулиці, помер. Він так і не вийшов із коми.

Про трагічну подію повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook. "Сьогодні (20 червня) вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили в центрі Черкас 4 травня. З моменту нападу Вадим був без свідомості, знаходився у стані коми", – написав він.

За словами Томіленка, єдина версія вбивства – саме професійна діяльність. "Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, торкався резонансних тем", – сказано в заяві.

Вадим Комаров

Вадим Комаров

Facebook Вадима Комарова

Відзначено також, що НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова.

"Вимагаємо реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем", – заявив голова Національної спілки журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
То что у животных...обыденность ..в России просто нельзя представить
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