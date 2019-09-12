Помер на руках матері: під Кропивницьким 10-річний хлопчик повісився через подарунок

На Кіровоградщині у селі Камбурліївка Онуфріївського району 10-річний хлопчик наклав на себе руки.

Як розповіла "Фактам" секретар місцевої сільради Надія Лук'яненко, інцидент стався через те, що його мати похвалила старшого брата, який допомагає їй по хаті – подарувала навушники.

Дитина після сварки з мамою вибігла з дому. Жінка пішла її шукати і виявила тіло сина у петлі. Вона намагалася повернути хлопця до життя, але навіть виклик "швидкої" не допоміг.

Під Кропивницьким 10-річний хлопчик повісився через подарунок unsplash.com

Відомо, що сім'я хлопчика вважається благополучною. Батько вже четвертий рік в АТО, а мати домогосподарка – виховує трьох дітей (крім померлого, у неї є молодша дитина, яка ходить у дитсадок, і старший віку 12 років).

"Зрозуміти причини, які штовхнули хлопчика з хорошої благополучної сім'ї на такий страшний вчинок, неможливо", – каже чиновниця.

Крім того, Надія Лук'яненко стверджує, що мама ніколи не була з сином занадто суворою. В той самий день близько 16:00 старші хлопчики поверталися додому зі школи – сміялися, базікали. А вже о 17:00 лікарі констатували смерть дитини.

Хлопчик добре вчився, у школі його не труїли. Також чиновниця каже, що історія з навушниками – не зовсім достовірна. Нібито мама, вручивши подарунок старшому синові, пообіцяла купити навушники середньому – але через декілька днів, коли отримає соціальну допомогу на дітей.

"Приходила до нас сьогодні, плакала. Казала, що як раз вчора отримала ті гроші з соцзабезу, на які обіцяла купити середньому синові подарунок ..." – розповідається Лук'яненко.

Дитину поховали 11 вересня. Батько приїхав на похорон з фронту.

"Що вона пережила, виймаючи сина з петлі і намагаючись його реанімувати, неможливо уявити. Хлопчик помер у неї на руках", – каже секретар сільради.

Правоохоронці не знайшли на тілі хлопчика ніяких пошкоджень, крім борозни від петлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві сталося страшне самогубство. Тіло виявила мати загиблого, після чого подзвонила на лінію екстрених служб.

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