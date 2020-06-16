Помер батько Петра Порошенка

Батько п'ятого президента України Петра Порошенка Олексій Іванович помер 16 червня. Йому було 84 роки.

Про це повідомили в прессслужбі партії "Європейська солідарність". Там наголосили, що батько Порошенка не зміг перенести повідомлення про суд над сином – трапився інсульт.

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", – зазначили в "ЄС".

Батько Петра Порошенка Олексій Іванович

У політсилі висловили співчуття родині Порошенків.

"Висловлюємо щирі співчуття Петру Олексійовичу та Марині Анатоліївні, усім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати – смерті батька та друга, наставника та порадника. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", – додали в пресслужбі.

Зазначимо, що п'ятому президентові повідомили про інсульт батька під час допиту в Державному бюро розслідувань.

Олексій Порошенко – Герой України, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020 року йому виповнилося 84 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня помер колишній міністр освіти України Іван Вакарчук. Його поховали на Личаківському кладовищі у Львові.