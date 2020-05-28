Польща скасувала 14-денний карантин для українців: озвучені деталі

При в'їзді до Польщі українські трудові мігранти, які прибули в країну на сезонні роботи, звільняються від проходження 14-денного карантину.

Про це в ефірі ObozTV розповіла журналістка, мешканка Варшави (Польща) Олена Міщенко. "Для студентів і учнів, які в'їжджають в країну, карантин відмінено, точно так само для трудових мігрантів, які виконують сезонні роботи", – пояснила вона.

Журналістка розповіла, що зміниться в країні після початку четвертого етапу виходу з карантину, запланованого на 30 травня.

Там, де є можливість дотримуватися дистанції 2 метри, можна ходити без маски. Але в масці потрібно бути всюди, де є замкнутий простір, за винятком ресторанів, кафе і барів.

"Знімаються обмеження на кількість осіб, які одночасно перебувають у магазині, в ресторані або в церквы. З 6 червня розпочинають роботу фітнес-клуби, салони масажу, кінотеатри, театри. Фактично буде відкрито все, що було закрито під час пандемії".

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Разом з тим залишаються обмеження за кількістю відвідувачів кінотеатрів і театрів, ряд обмежувальних заходів передбачено для дитячих садочків і шкіл. Масові заходи можуть проходити просто неба з не більше ніж 150 глядачами. Всі спортивні змагання будуть проводитися без глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. Перш за все вже заробив міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки в інші міста по всій Україні.

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