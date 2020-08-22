МоваЯзык

Топтеми:

Половина вересня в Україні буде літньою: синоптик дав прогноз на початок осені

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Суспільство
874

  • Погода в Україні почала перебудовуватися на осінній лад

  • У першій половині вересня літнє тепло буде чергуватися з короткочасними періодами похолодання

  • Температура повітря вдень до середини вересня може сягати 30 градусів

Половина вересня в Україні буде літньою: синоптик дав прогноз на початок осені

Половина вересня в Україні буде літньою.

Погода в Україні буде літньою до середини вересня.

Про це OBOZREVATEL розповів синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило. "Як мінімум, половину вересня в більшості регіонів України зберігається літній характер погоди з окремими вторгненнями холодних повітряних мас", – уточнив він.

Як пояснив синоптик, температура повітря вдень може сягати 25-30 градусів вище нуля, але протягом цього теплого періоду можуть бути нетривалі похолодання на 3-4 дні. "Але це ще не справжня осінь, це перехідний період", – підкреслив він.

Синоптик повідомив, що процес перебудови атмосфери на осінній лад вже розпочався. На це, зокрема, вказують більш низькі нічні температури повітря. У той же час через інерційність атмосфери справжня осінь може прийти в Україну лише у другій половині вересня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики озвучили прогноз на "довгі вихідні" з 22 по 24 серпня і на День незалежності України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

УкраїнаПрогноз погодиЕксклюзивпогодаУкргідрометцентр
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство