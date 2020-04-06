Пологові будинки Івано-Франківська кишать COVID-19: під загрозою медики і пацієнти

На Прикарпатті через коронавірус під загрозою опинилися і медики, і пацієнти обласного пологового та міського перинатального центрів.

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Там за останній час COVID-19 виявили й у декількох породіль, одна з яких померла. Місцеві чиновники кажуть, що шукати, хто першим приніс до медзакладів вірус, уже марно, повідомляє ТСН.

Зазначається, що спершу в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі за день померли дві жінки: 36-річна породілля та 60-річна хвора після гінекологічної операції. В обох них посмертно діагностували коронавірус. Тоді як у міському пологовому COVID-19 виявили ще в однієї вагітної, яка там лежить уже тиждень, і негайно перевели в окремий бокс обласного центру. Водночас медики ізолювали ще й жінку, яка ділила палату з померлою породіллею – у неї теж лабораторно підтвердився коронавірус.

В Івано-Франківських пологових тепер усіх із підозрою на COVID-19 будуть ізолювати в спеціальному відділенні з окремим входом

"Зараз дуже важко визначити цього нульового пацієнта, від якого все почалося. Як пацієнти надходили, так і люди до них приходили – до карантину, я наголошую", – пояснив т. в. о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів.

Нині обидва перинатальні центри перевіряє комісія. Медики ж, вірусологи й інфекціоністи вирішують, що робити, щоб подібне не повторилося. Насамперед зауважують, що відтепер усіх пацієнток під час надходження оглядатимуть на предмет симптомів коронавірусу ретельніше. Усіх із підозрою на COVID-19 ізольовуватимуть у спеціальному відділенні з окремим входом.

"Медики надаватимуть їм допомогу у костюмах біозахисту, з усіма елементами особистого захисту", – пояснив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

Він підкреслив, що в разі збільшення потоку хворих, розглядають навіть розподіл двох закладів: один із них буде обсерваційний, інший – фізіологічний.

Адже, за його словами, вірус вразив і лікарів. Зокрема, в обласному перинатальному злягли четверо, а в міському – одна акушерка. Окрім них, ще двом медикам швидкі тести на COVID-19 показали позитивний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку зі смертю трьох жінок через коронавірусну інфекцію в міському та обласному пологових будинках Івано-Франківська проводиться масове тестування на COVID-19 медичного персоналу та пацієнтів.

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