Поліція, швидка й пожежна: як Україна переходить на єдиний екстрений номер

В Україні заговорили про перехід на єдину систему "112". Вона покликана перевести всі екстрені служби на один номер, щоб адаптувати країну до норм Європейського Союзу й поліпшити сервіс для пересічних громадян.

У чому суть ідеї та коли чекати кардинальних змін — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

До 2021 року в Україні мають ввести єдиний номер екстреної служби – "112";

Він замінить номери швидкої, пожежної, поліції та газової служби;

На думку експертів, це великий плюс. Легше стане всім — і самим службам, і українцям;

Така практика успішно працює роками як в США, так і в більшості держав Європи.

Поліція, пожежна та швидка в одному номері

Суть ідеї проста — перевести всі екстрені служби на один номер. Щоб замість 101, 102, 103, 104 був один — "112". За таких умов оператор єдиної системи зможе самостійно викликати необхідну службу для допомоги абонентам. Ідея не нова й уже на повну використовується в багатьох країнах.

Ба більше, говорили про неї в Україні ще кілька років тому. Є й відповідне законодавство. Хотіли провести зміни ще перед "Євро-2012": тоді був ухвалений Закон "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112" від березня 2012 року. У ньому є все — як деталізація ідеї, так і необхідні законодавчі аспекти.

Але закон так і не набув чинності. Згадували про ідею переходу й різного роду чиновники та міністри. З останніх — ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Ще в жовтні 2018 року вона заявляла про активну роботу в цьому напрямку, але результату досі не видно.

До речі, міністерка зазначила, що сьогодні від неузгодженості роботи служб страждають і медики швидкої допомоги. Дуже часто вони виїжджають на небезпечні виклики без співробітників поліції і піддаються нападам.

Зараз у профільному Міністерстві внутрішніх справ займаються розробкою технічної платформи для системи "112". З серпня 2019 року проводиться тестова експлуатація системи екстреної допомоги за номером 112 на базі Служби з надзвичайних ситуацій, повідомили у відомстві у відповідь на запит "Сьогодні".

Структурував суть проблеми для OBOZREVATEL виконавчий директор організації "Виклик 112" Станіслав Гашпаренко:

Перед впровадженням системи потрібно провести аудит. Він коштує грошей і зайнятися ним має, в ідеалі, незалежна іноземна компанія. У міністерствах цього не дуже хочуть.

Після аудиту необхідно остаточно розробити програмне забезпечення, а потім підготувати матеріальну базу.

Має існувати взаєморозуміння й реальна робота між МВС і МОЗ. Цього поки теж немає;

Все це може обійтися щонайменше в 70 мільйонів доларів. Але засоби готові надати іноземні донори, насамперед Швеція;

Адвокат Володимир Луньов ідею з переходом на номер 112 також підтримує, але акцентує увагу саме на матеріально-технічному забезпеченні як співробітників, так і системи загалом.

"Це правильний крок. Сьогодні в разі пожежі на вулиці людині потрібно телефонувати і пожежникам, і у швидку, і в поліцію. Це займає час, служби не завжди відповідають на дзвінки й виникають проблеми. Коли ж запрацює єдиний номер, то оператор під час отримання дзвінка зможе викликати всіх самостійно, спростивши очевидцям роботу", — розповів OBOZREVATEL Луньов.

Остаточно ж запровадити єдиний номер Україна має до 2021 року. Так стверджується в підписаній раніше Угоді про Асоціацію з ЄС. Щоправда, Станіслав Гашпаренко скептично ставиться до такої перспективи. Він вважає, що часу залишилося дуже мало.

Який досвід Європи й США

Найвідоміший приклад єдиної екстреної служби діє в США й Канаді — "911". У Європі ж працює аналог — "112". Вперше номер з'явився ще в 1991 році завдяки ініціативі Швеції та був упроваджений в окрему директиву ЄС вже в 1998 році.

Водночас у багатьох країнах ЄС поряд із єдиним номером діють номери конкретних служб. Наприклад, у Австрії є окремий номер пожежної служби — 122, поліції — 133, швидкої — 144, служби газу — 128.

У Німеччині співробітники екстреної служби (номер 110) зобов'язані володіти іноземною мовою, щонайменше англійською.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!