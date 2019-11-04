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4 листопада • оновлено в 04:49
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Поліція, швидка й пожежна: як Україна переходить на єдиний екстрений номер

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В Україні заговорили про перехід на єдину систему "112". Вона покликана перевести всі екстрені служби на один номер, щоб адаптувати країну до норм Європейського Союзу й поліпшити сервіс для пересічних громадян.

У чому суть ідеї та коли чекати кардинальних змінрозбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • До 2021 року в Україні мають ввести єдиний номер екстреної служби – "112";

  • Він замінить номери швидкої, пожежної, поліції та газової служби;

  • На думку експертів, це великий плюс. Легше стане всім — і самим службам, і українцям;

  • Така практика успішно працює роками як в США, так і в більшості держав Європи.

Поліція, пожежна та швидка в одному номері

Суть ідеї проста — перевести всі екстрені служби на один номер. Щоб замість 101, 102, 103, 104 був один "112". За таких умов оператор єдиної системи зможе самостійно викликати необхідну службу для допомоги абонентам. Ідея не нова й уже на повну використовується в багатьох країнах.

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Ба більше, говорили про неї в Україні ще кілька років тому. Є й відповідне законодавство. Хотіли провести зміни ще перед "Євро-2012": тоді був ухвалений Закон "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112" від березня 2012 року. У ньому є все — як деталізація ідеї, так і необхідні законодавчі аспекти.

Поліція, швидка й пожежна: як Україна переходить на єдиний екстрений номер

Але закон так і не набув чинності. Згадували про ідею переходу й різного роду чиновники та міністри. З останніх — ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Ще в жовтні 2018 року вона заявляла про активну роботу в цьому напрямку, але результату досі не видно.

До речі, міністерка зазначила, що сьогодні від неузгодженості роботи служб страждають і медики швидкої допомоги. Дуже часто вони виїжджають на небезпечні виклики без співробітників поліції і піддаються нападам.

Зараз у профільному Міністерстві внутрішніх справ займаються розробкою технічної платформи для системи "112". З серпня 2019 року проводиться тестова експлуатація системи екстреної допомоги за номером 112 на базі Служби з надзвичайних ситуацій, повідомили у відомстві у відповідь на запит "Сьогодні".

Структурував суть проблеми для OBOZREVATEL виконавчий директор організації "Виклик 112" Станіслав Гашпаренко:

  • Перед впровадженням системи потрібно провести аудит. Він коштує грошей і зайнятися ним має, в ідеалі, незалежна іноземна компанія. У міністерствах цього не дуже хочуть.

  • Після аудиту необхідно остаточно розробити програмне забезпечення, а потім підготувати матеріальну базу.

  • Має існувати взаєморозуміння й реальна робота між МВС і МОЗ. Цього поки теж немає;

  • Все це може обійтися щонайменше в 70 мільйонів доларів. Але засоби готові надати іноземні донори, насамперед Швеція;

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Поліція, швидка й пожежна: як Україна переходить на єдиний екстрений номер

Адвокат Володимир Луньов ідею з переходом на номер 112 також підтримує, але акцентує увагу саме на матеріально-технічному забезпеченні як співробітників, так і системи загалом.

"Це правильний крок. Сьогодні в разі пожежі на вулиці людині потрібно телефонувати і пожежникам, і у швидку, і в поліцію. Це займає час, служби не завжди відповідають на дзвінки й виникають проблеми. Коли ж запрацює єдиний номер, то оператор під час отримання дзвінка зможе викликати всіх самостійно, спростивши очевидцям роботу", — розповів OBOZREVATEL Луньов.

Остаточно ж запровадити єдиний номер Україна має до 2021 року. Так стверджується в підписаній раніше Угоді про Асоціацію з ЄС. Щоправда, Станіслав Гашпаренко скептично ставиться до такої перспективи. Він вважає, що часу залишилося дуже мало.

Який досвід Європи й США

Найвідоміший приклад єдиної екстреної служби діє в США й Канаді — "911". У Європі ж працює аналог — "112". Вперше номер з'явився ще в 1991 році завдяки ініціативі Швеції та був упроваджений в окрему директиву ЄС вже в 1998 році.

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Водночас у багатьох країнах ЄС поряд із єдиним номером діють номери конкретних служб. Наприклад, у Австрії є окремий номер пожежної служби — 122, поліції — 133, швидкої — 144, служби газу — 128.

У Німеччині співробітники екстреної служби (номер 110) зобов'язані володіти іноземною мовою, щонайменше англійською.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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