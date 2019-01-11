Пусть никого не смущают рейтинги клоунов: народ разозлен и вправе отвести душу, прекрасно осознавая разницу между ответом на очередной соцопрос и будущим реальным голосованием. Власть издевается — народ прикалывается, во Франции всё серьезнее, так что юмор на соцопросах — вариант не самый злой, он просто демонстрирует ироническое отношение к давно начатой предвыборной борьбе, которая лучшего и не заслуживает.

Массовый и тупой блеф на бигбордах не несет никакой инфонагрузки, кроме одной: иду на выборы, имею много денег, умею писать приятное, не вдаваясь в подробности относительно исполнения обещанного да источников или хотя бы законности такого исполнения.

Никто из лиц с обеих сторон всех дорог нигде не удосужился просто проявить хотя бы минимальное уважение к людям и сказать правду полностью, а не только желанный для каждого результат: как, за счет чего, чем жертвуя, что попирая, с кем ради этого мирясь или ссорясь, каким образом ликвидируя неизбежные побочные эффекты.

Да хотя бы — на чьи деньги ЭТО поставлено, то есть кто спонсор.

Давят не на ум, считая, что его ни у кого нет, а только на психику.

Новини Накануне Года Народных Решений

А ведь в нормальной речи люди с плакатов не говорят разрозненными словами, которые порой даже не склеены в предложения. Но жанр бигборда допускает всё.

На ТВ разговор членораздельнее и честнее, если только его ведут не клоуны, но и там не опускаются до таких глубин, как за счет чего конкретно реализовывать программу и кто хозяин говорящего кандидата.

Так они привыкли. Новые не особо отличаются, поскольку научены и куплены старыми.

А народ-то изменился. Он состоит не только из бабушек. Да и бабушки тоже уже не те. Появилось новое поколение активного старшего поколения. С неудобными вопросами. Не только кто виноват, но и что делать, причем как конкретно, да поподробнее.

Кем был, что умеешь, как и куда все поменяешь, кто в друзьях и врагах, какая команда и кто дал деньги.

Я не слышу этого на ТВ, не вижу на подписях под портретами.

То, что регулярно слышу во дворах и в транспорте, очень отличается от того, что думают об "электорате" люди с дорогих картинок на дорогах. Посоветовал бы послушать. В гриме — для чистоты эксперимента и безопасности. Без охраны. В самой гуще. Просто молча послушать. Не в докладе от помощников об общественных настроениях. Помощники тоже далеки от людей и видят их из авто.

Желательно — вдали от телестудий. В студиях исполнители роли народа тоже не вполне презентативны. Я сам живу в телевизоре часто и поэтому знаю: там всё немножко совсем не так.

Не поверите. Люди не только разозлились. Они поумнели.

А борды это просто странная трата денег. Нацеленная на очень далекое недавнее прошлое.

Страна изменилась. А голосозавоеватели нет.

Вот интересно: и что же они завоюют? Еще и в таком удивительном количестве.

Это не Страна дураков. Это страна странных кандидатов.

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