Покров Пресвятої Богородиці 2019: короткі вітання зі святом

Свято Покрова Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) православні християни традиційно відзначають 14 жовтня. У 2019 святкування припадає на понеділок.
Третю Пречисту називають святом весіль, матерів, воїнів і прощення. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
Покрова - привітання у віршах
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
***
Покров, друже, настав,
І я тобі бажаю щастя!
Господь щоб милосердний був,
Адже ми всі у його власті...
Ще хочу я побажати,
Щоб всі мрії твої збувалися.
І близькі люди допомагали,
Щоб в житті тільки радості траплялись!
***
Як вороги колись палили
Константинополя жита -
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.
Покрова - привітання в прозі
Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю світла щастя і блага в житті, бажаю відради душі і радості серця. Нехай Пресвята Богородиця вкриє від лиха і бід, хай кожен день дарує добру надію, мир і любов.
***
Вітаю всіх зі святим святом. Нехай світло життя, любові і добра завжди виходить з ваших сердець. Живіть завжди з вірою в Бога, в чудеса і ніколи не втрачайте надію на краще. Бажаю вам, щоб у святий Покров залишилися в минулому всі неприємності і біди, нехай попереду вас чекають тільки благополуччя і щастя. Зі святом!
***
Вітаю зі світлим святом - Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожному миру, міцної віри, непохитного мужності і стійкості в будь-яких ситуаціях. Хай береже, опікується, оберігає і захищає вас Богородиця, відводячи скверну від вашого життя!
Покрова - листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці і День захисника України, в Києві пройде урочистий марш, в якому планує взяти участь "Правий сектор".
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