Покров Пресвятої Богородиці 2019: короткі вітання зі святом

Свято Покрова Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) православні християни традиційно відзначають 14 жовтня. У 2019 святкування припадає на понеділок.

Третю Пречисту називають святом весіль, матерів, воїнів і прощення. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

Покрова - привітання у віршах

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Покров, друже, настав,

І я тобі бажаю щастя!

Господь щоб милосердний був,

Адже ми всі у його власті...

Ще хочу я побажати,

Щоб всі мрії твої збувалися.

І близькі люди допомагали,

Щоб в житті тільки радості траплялись!

***

Як вороги колись палили

Константинополя жита -

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

Покрова - привітання в прозі

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю світла щастя і блага в житті, бажаю відради душі і радості серця. Нехай Пресвята Богородиця вкриє від лиха і бід, хай кожен день дарує добру надію, мир і любов.

***

Вітаю всіх зі святим святом. Нехай світло життя, любові і добра завжди виходить з ваших сердець. Живіть завжди з вірою в Бога, в чудеса і ніколи не втрачайте надію на краще. Бажаю вам, щоб у святий Покров залишилися в минулому всі неприємності і біди, нехай попереду вас чекають тільки благополуччя і щастя. Зі святом!

***

Вітаю зі світлим святом - Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожному миру, міцної віри, непохитного мужності і стійкості в будь-яких ситуаціях. Хай береже, опікується, оберігає і захищає вас Богородиця, відводячи скверну від вашого життя!

Покрова - листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці і День захисника України, в Києві пройде урочистий марш, в якому планує взяти участь "Правий сектор".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!