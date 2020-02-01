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1 лютого • оновлено в 21:33
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Поки Зайцева вишиває: стало відомо про проблеми Дронова зі здоров'ям

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Винуватця аварії на вулиці Сумській в Харкові, в результаті якої загинуло шість осіб, Геннадія Дронова звільнили від роботи в колонії через проблеми зі здоров'ям.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповів його новий адвокат Геннадій Токарев, Дронов не скаржиться на самопочуття, оскільки переживає за свої стареньку матір.

Токарев повідомив, що Дронов в результаті аварії отримав сильний удар і тепер у нього проблеми з хребтом.

Геннадія Дронова звільнили від робіт в колонії через проблеми зі здоров'ям

Геннадія Дронова звільнили від робіт в колонії через проблеми зі здоров'ям

МедіаПорт

"Я не можу детально говорити про його самопочуття. З одного боку це персональні дані. З іншого, Дронов ніколи не скаржиться, бо не хоче, щоб про це знала його старенька мама, яка переживає. Скажу так, що під час аварії він отримав удар, у нього проблеми з хребтом. Зараз він звільнений від робіт. Хоча він пробував працювати, не кожен день, але намагався. Тому що засуджені, у яких є цивільні позови, повинні працювати, щоб платити потерпілим", – розповів Токарєв.

Робота в цій колонії пов'язана з сільським господарством – там доглядають за домашніми тваринами, обробляють поля, вирощують овочі та зернові, а також є своя пекарня.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи по Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.

  • У вівторком, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.

  • У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

  • Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції вступив в силу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Місце
Україна Харків
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