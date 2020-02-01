Поки Зайцева вишиває: стало відомо про проблеми Дронова зі здоров'ям

Винуватця аварії на вулиці Сумській в Харкові, в результаті якої загинуло шість осіб, Геннадія Дронова звільнили від роботи в колонії через проблеми зі здоров'ям.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповів його новий адвокат Геннадій Токарев, Дронов не скаржиться на самопочуття, оскільки переживає за свої стареньку матір.
Токарев повідомив, що Дронов в результаті аварії отримав сильний удар і тепер у нього проблеми з хребтом.
Геннадія Дронова звільнили від робіт в колонії через проблеми зі здоров'ям
МедіаПорт
"Я не можу детально говорити про його самопочуття. З одного боку це персональні дані. З іншого, Дронов ніколи не скаржиться, бо не хоче, щоб про це знала його старенька мама, яка переживає. Скажу так, що під час аварії він отримав удар, у нього проблеми з хребтом. Зараз він звільнений від робіт. Хоча він пробував працювати, не кожен день, але намагався. Тому що засуджені, у яких є цивільні позови, повинні працювати, щоб платити потерпілим", – розповів Токарєв.
Робота в цій колонії пов'язана з сільським господарством – там доглядають за домашніми тваринами, обробляють поля, вирощують овочі та зернові, а також є своя пекарня.
Як писав OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи по Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторком, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції вступив в силу.
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