"Поки що гріємося!" Синоптикиня розповіла, коли в Україні похолодає

В Україні у вівторок, 5 листопада, по всій території дощитиме й прогнозуються сильні пориви вітру.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Однак, за її словами, поки що українці можуть грітися, адже найближче похолодання очікується лише 7 листопада.

"Вогко, тепло та вітряно — основні образи, дійові особи завтрашнього синоптичного дня в Україні. 5 листопада через нашу територію проходитиме атмосферний фронт — посол одразу трьох циклонів Zend, Benedikt та Arne", — написала вона.

У вівторок, 5 листопада, в Україні дощитиме й прогнозуються сильні пориви вітру goodfon.ru

Саме тому, зазначає Діденко, упродовж доби по всій території країни йтимуть періодичні дощі: спершу, вночі та вранці — у західних і північних областях, потім поширяться аж до сходу.

Зокрема, опади найімовірніші вздовж смуги Суми — Полтава — Херсон, вони коливатимуться ліворуч і праворуч від цієї ділянки. Удень дощитиме також на Закарпатті, а на решті території — без значних опадів.

Крім цього, очікується поривчастий, навіть до сильного, південно-західний вітер, який водночас буде теплим.

Погода в Україні 5 листопада Укргідрометцентр

За словами Діденко, температура повітря цього дня буде як у квітні — стовпчики термометрів піднімуться до +14… +20, на заході та сході буде +11… +16 градусів.

У Києві, найімовірніше, дощитиме уночі, а вдень 5 листопада — без значних опадів. Вітер у столиці все ще буде поривчастим, із південного заходу. Температура повітря вночі прогріється до +11… +13, удень приблизно +15 градусів.

Найближче похолодання, прогнозує синоптикиня, очікується у четвер, 7 листопада, але тільки на заході та півночі країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура — за винятком 17-23 листопада. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань. Втім, за його словами, у грудні очікується період, коли стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.

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