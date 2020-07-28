МоваЯзык

Топтеми:

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Олексій Тітофф
Суспільство
1,1 т.
Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Оптичні ілюзії.

Опубліковані оптичні ілюзії, які можуть обдурити зір. Адже на перший погляд відповідь здається лежачою на поверхні, але загадка не так проста.

Ілюзії були представлені професором Техаського університету в Ель-Пасо Девідом Новіком, передає "Медуза".

Загадки:

Якого кольору шматочок скла посередині?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Якого кольору символ інь і ян, одного або декілька?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Якого кольору ягоди на фото: синього, червоного або болотного?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Якого кольору тенісні м'ячі?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Відповіді можна дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поділитися в Facebook
  2. Суспільство