Опубліковані оптичні ілюзії, які можуть обдурити зір. Адже на перший погляд відповідь здається лежачою на поверхні, але загадка не так проста.

Ілюзії були представлені професором Техаського університету в Ель-Пасо Девідом Новіком, передає "Медуза".

Загадки:

Якого кольору шматочок скла посередині?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Якого кольору символ інь і ян, одного або декілька?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Якого кольору ягоди на фото: синього, червоного або болотного?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Якого кольору тенісні м'ячі?

Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Відповіді можна дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL: