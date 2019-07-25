"Покататися по Хрещатику!" Одіозний терорист "ЛНР" пригрозив приїхати до Києва на танку

Одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції" ЛНР "Андрій Марочко, який раніше заявив, що став "цивільною людиною", вибухнув погрозами приїхати до Києва на танку.

Підтверджуючу переписку з ним показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Так, раніше військовий поділився постом проросійської журналістки Юлія Витязєвої, в коментарях під яким Марочко і заявив про відхід.

"Наша з вами безневинна переписка стала надбанням і предметом обговорення української громадськості", – відреагувала Витязєва. Марочко відповів, що вже півроку, як на пенсії.

Андрій Марочко РИА Новости

До дискусії підключився і Штефан. Офіцер ЗСУ написав, що тепер чекає терориста в гості. "Нідождетесь. Хіба що на танку по Хрещатику покататися", – відповів той.

"Приїжджай, і покатаю з вітерцем 24 серпня", – продовжив Штефан. "Спасибі, подумаю. Якщо що, і НМ візьму", – написав Марочко. "Звичайно ж, бери. Місця всім вистачить", – зіронізував Штефан.

"Ось це швидкість моніторингу в мокшанії. Не встиг пост написати про обМарочка як вони вже дали рекламу моїм сторінкам. Завжди вдячний їм за те, що в свій інформпростір вносять меседжі окупанти, російсько – окупаційні війська та інші. Ще й з Андрюхою поспілкувався і запросив у гості", – написав офіцер ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в травні Марочко виступив з безглуздою заявою з приводу Донбасу, чим викликав гнів у мережі.

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