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"Покататися по Хрещатику!" Одіозний терорист "ЛНР" пригрозив приїхати до Києва на танку

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Одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції" ЛНР "Андрій Марочко, який раніше заявив, що став "цивільною людиною", вибухнув погрозами приїхати до Києва на танку.

Підтверджуючу переписку з ним показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Так, раніше військовий поділився постом проросійської журналістки Юлія Витязєвої, в коментарях під яким Марочко і заявив про відхід.

"Наша з вами безневинна переписка стала надбанням і предметом обговорення української громадськості", – відреагувала Витязєва. Марочко відповів, що вже півроку, як на пенсії.

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Андрій Марочко

Андрій Марочко

РИА Новости

"Покататися по Хрещатику!" Одіозний терорист "ЛНР" пригрозив приїхати до Києва на танку

До дискусії підключився і Штефан. Офіцер ЗСУ написав, що тепер чекає терориста в гості. "Нідождетесь. Хіба що на танку по Хрещатику покататися", – відповів той.

"Приїжджай, і покатаю з вітерцем 24 серпня", – продовжив Штефан. "Спасибі, подумаю. Якщо що, і НМ візьму", – написав Марочко. "Звичайно ж, бери. Місця всім вистачить", – зіронізував Штефан.

"Покататися по Хрещатику!" Одіозний терорист "ЛНР" пригрозив приїхати до Києва на танку

"Ось це швидкість моніторингу в мокшанії. Не встиг пост написати про обМарочка як вони вже дали рекламу моїм сторінкам. Завжди вдячний їм за те, що в свій інформпростір вносять меседжі окупанти, російсько – окупаційні війська та інші. Ще й з Андрюхою поспілкувався і запросив у гості", – написав офіцер ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в травні Марочко виступив з безглуздою заявою з приводу Донбасу, чим викликав гнів у мережі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини ЛНР
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Рубленко Андрей
Рубленко Андрей
Пусть приезжает,покатаем по брусчатке головой
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Помнится одиозный куриный кококоманданте заxepченко грозился не только в Киев на танке приехать, но и до Лондона доехать. Но не поехал, пораскинув мозгами....
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