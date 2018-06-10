"Покаталися і досить": луганчан розлютили руїни окупованого міста

В окупованому Луганську в руйнуванні бойовиками місцевої інфраструктури побачили український слід.

На ситуацію звернув увагу журналіст і блогер Денис Казанський. Скріншот він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

На якій підставі "народний мер" Луганська Маноліс Пілавов, поставлений сепаратистами, викорчував трамвайні рейки в Луганську?



- На тій підставі що ХОХОЛ!



Ахахахаха, я їх просто обожнюю! pic.twitter.com/ojlFENfuZl - Денис Казанський (@den_kazansky) 9 червня 2018 р

На ньому видно, що в одній зі спільнот бойовиків в соціальній мережі "Вконтакте" обурюються зняттям трамвайних рейок в Луганську. У цьому звинувачують "народного мера" міста, Маноліса Пілавова, призначеного керівництвом бойовиків. Однак в коментарях пропонують несподіваний варіант пояснення причин проблеми.

"На тій підставі, що ("народний мер" Пілавов, - прим. Ред.) хохол! Поки "ЛНР" і "ДНР" не закрила з" кріп "кордон, до тих пір і буде саботаж і тероризм", - написав користувач.

У коментарях до посту Казанського користувачі з іронією пишуть, що в Росії рейки викорчовують американці, а на окупованих територіях Донбасу - українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на телеканалі "ЛНР" влаштували "українську диверсію.