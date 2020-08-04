Поїздам УЗ дозволять зупинятися в "червоній" зоні, – Криклій

Криклій пообіцяв, що поїздам дозволять зупинки в "червоній" зоні для висадження пасажирів.

Після бунту пасажирів у поїзді, який їхав через Тернопіль, потягам "Укрзалізниці" дозволять зупинятись у "червоній" зоні, однак тільки для висадження пасажирів.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, людям треба було заздалегідь повідомляти про особливості курсування поїздів.

Міністр заявив, що відомство вже звернулося з відповідною пропозицією до уряду. Очікується, що її розглянуть у середу, 5 серпня, і ухвалять.

"Людина може вийти з поїзда, але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра на засіданні уряду такі зміни до постанови внесуть", – заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Тернополя, обурені віднесенням міста до "червоної" карантинної зони, влаштували бунт у поїзді й зупинили його, незважаючи на заборону.

Компанія "Укрзалізниця" офіційно оголосила про заборону зупинок пасажирських поїздів в Тернополі і Луцьку. Таке обмеження пов'язане з потраплянням міст у "червону" зону епідеміологічної небезпеки через COVID-19.