Поїздам УЗ дозволять зупинятися в "червоній" зоні, – Криклій
Криклій пообіцяв, що поїздам дозволять зупинки в "червоній" зоні для висадження пасажирів.
Після бунту пасажирів у поїзді, який їхав через Тернопіль, потягам "Укрзалізниці" дозволять зупинятись у "червоній" зоні, однак тільки для висадження пасажирів.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, людям треба було заздалегідь повідомляти про особливості курсування поїздів.
Міністр заявив, що відомство вже звернулося з відповідною пропозицією до уряду. Очікується, що її розглянуть у середу, 5 серпня, і ухвалять.
"Людина може вийти з поїзда, але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра на засіданні уряду такі зміни до постанови внесуть", – заявив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Тернополя, обурені віднесенням міста до "червоної" карантинної зони, влаштували бунт у поїзді й зупинили його, незважаючи на заборону.
Компанія "Укрзалізниця" офіційно оголосила про заборону зупинок пасажирських поїздів в Тернополі і Луцьку. Таке обмеження пов'язане з потраплянням міст у "червону" зону епідеміологічної небезпеки через COVID-19.