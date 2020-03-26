Евакуаційний поїзд Київ-Москва-Київ повинен повернутися в столицю вранці 29 березня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", зазначивши, що поїзд відправиться з Києва лише 27 березня о 18:36 та прибуде до Москви о 10:14 28 березня.

У зворотному напрямку поїзд під №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде до Києва 29 березня 7:32.

Поїзд відправиться за українцями, не мають можливості самостійно перетнути кордон у зв'язку з карантином в Україні.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що "до кінця п'ятницю 27 березня буде закрита державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення".

Укрзалізниця Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, через пандемію Кабмін прийняв рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

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