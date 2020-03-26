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26 березня • оновлено в 22:36
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Поїзд з українцями з Москви прибуде до Києва вранці 29 березня

14т
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Евакуаційний поїзд Київ-Москва-Київ повинен повернутися в столицю вранці 29 березня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", зазначивши, що поїзд відправиться з Києва лише 27 березня о 18:36 та прибуде до Москви о 10:14 28 березня.

У зворотному напрямку поїзд під №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде до Києва 29 березня 7:32.

Поїзд відправиться за українцями, не мають можливості самостійно перетнути кордон у зв'язку з карантином в Україні.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що "до кінця п'ятницю 27 березня буде закрита державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення".

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, через пандемію Кабмін прийняв рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
Укрзалізниця
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я балдею от вас, Украино!
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васильевич василий
васильевич василий
Из- Украины не Россияне будут а хо Х лы сбегают из неньки
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Надеюсь поезд в Москву пойдет пустым! А? )))
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Мельников Дмитрий, та пусть валят и побольше. жаль вся вата в один поезд не влезет)
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