Головна Новини
10 березня • оновлено в 07:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням. Відео НП

14.2т
Читати матеріал російською

Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням невідомі. Інцидент стався 8 березня.

Про це повідомляє "Варта 1". Один з каменів потрапив у пасажирський вагон і розбив скло. Люди, що знаходилися в поїзді, зняли подію на відео. (Щоб подивитися кадри, проскрольте до кінця екрану)

Як стало відомо, в результаті інциденту ніхто не постраждав. У мережі думки щодо розгрому вагона розділилися: одні підтримали хуліганів, аргументуючи інцидент напрямком поїзда, інші ж виступили проти варварських дій.

Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням
Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням
Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Фастівському районі Київської області вандали закидали камінням швидкісний поїзд №763 Київ – Одеса. В результаті інциденту були розбиті шість бічних склопакетів в чотирьох вагонах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
42
11
Смішно
9
Цікаво
15
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Самый популярный поезд на территории Украины, если он остановится и оттуда выйдут пассажиры, то они могут дать мзды всем вокруг.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Правильно про них говорил Геббельс!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Xyли Ывропейцы!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги