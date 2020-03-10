Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням. Відео НП

Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням невідомі. Інцидент стався 8 березня.

Про це повідомляє "Варта 1". Один з каменів потрапив у пасажирський вагон і розбив скло. Люди, що знаходилися в поїзді, зняли подію на відео. (Щоб подивитися кадри, проскрольте до кінця екрану)

Як стало відомо, в результаті інциденту ніхто не постраждав. У мережі думки щодо розгрому вагона розділилися: одні підтримали хуліганів, аргументуючи інцидент напрямком поїзда, інші ж виступили проти варварських дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Фастівському районі Київської області вандали закидали камінням швидкісний поїзд №763 Київ – Одеса. В результаті інциденту були розбиті шість бічних склопакетів в чотирьох вагонах.

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