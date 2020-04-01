"Чому поїзд із Москви приїхав без проблем?" Пасажирка рейсу з В'єтнаму гнівно звернулася до влади

Пасажирка скандального рейсу з В'єтнаму, який запам'ятався бійкою пасажирів через відмову від обсервації, розповіла свою версію подій та звинуватила українську владу в некомпетентності.

Як повідомила OBOZREVATEL та у своєму Facebook Марина Жельова, вона безпосередньо летіла в лайнері та була очевидицею всіх подій 29 березня. Дівчина покинула межі країни ще на початку весни, а 17 березня, після виступу президента Володимира Зеленського, її авіакомпанія скасувала рейс.

Вона вирішила залишитися у В'єтнамі, щоб перечекати пандемію COVID-19. Тим паче, що на її острові-курорті не було заражених, а в'їзд туди відразу закрили. Але до кінця місяця з'явилася інформація, що всіх охочих можуть безкоштовно повернути додому, тож Марина погодилася.

"Наталя (представниця посольства) о 18:00 повідомила, що Київ ще не дав згоду на наш рейс (хоча про нього було відомо давно), а десь опівночі нам сказали, що дозвіл отримали, але є обов'язкова умова – обсервація. Основним питанням з нашого боку було – чому ціна в євро (від 169 євро без харчування, безкоштовного варіанту не передбачалося) і чому відсутня інформація про вартість харчування..." – описує історію українка.

Пасажири в автобусі

По прибутті всім видали документ про обсервацію, а потім усіх пасажирів (260 людей) помістили в два автобуси. У самому терміналі туристи стояли кілька годин, співробітники аеропорту намагалися організувати їхній виїзд на обсервацію.

"Потім по 50 осіб нас почали випускати до паспортного контролю, там ми віддавали папір про самоізоляцію. Я уточнила, куди нам далі, дівчина на паспортному відповіла, що далі додому, мови про карантин не було. Потім, забравши валізи, ми попрямували до виходу й там вже було дуже неспокійно. Ми не розуміли, що відбувається, частина хлопців вже була на вулиці, одні біля одного виходу, а частина – біля іншого, де стояли якісь автобуси..." – згадує Марина Жельова.

Далі в аеропорту вже почалися сутички. За словами Марини, вона не виправдовує дії тих, хто ламав двері та намагався битися з поліцією. Водночас вона хоче поставити кілька запитань до влади.

"Чому цього ж дня пасажирів літака, що прибув із США, відпустили без проблем додому? Чому потяг Москва – Київ приїхав без проблем? Щодня до нас ще й іще заїжджають люди з Польщі та їдуть додому. Лайнер із В'єтнаму, де в рази менше хворих і нульовий показник смертності, де на острові, звідки ми вернулися, зовсім немає жодного випадку – а нас так зустріли? Чому рішення про обов'язковий карантин ухвалили 29 березня, а діє він тільки з 30-го. Чому ви нас наразили на небезпеку в аеропорту, тримаючи в автобусі оселедцями, а потім в терміналі три години..." – підсумувала українка.

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