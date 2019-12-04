А я понимаю, почему он радуется. Потому что планка очень низкая. Очень. И в его собственной реальности то, что деньги вообще на что-то выделены - УЖЕ хорошо и повод для радости. Ведь могли и вообще ничего никому не выделить.

Шпилька в сторону "попередников", что задолженность по зарплатам учителям и медикам накапливалась с начала года, а в некоторых регионах и годами - ну это яркий такой психологический момент, чтобы не бросились считать, а сколько же теперь сам Зеленский должен бюджетникам. С того момента, как Украина получила нового президента, странным образом стали появляться учителя, бастующие на пешеходных переходах. Или на Банковой. Совпадение? Не думаю.

- "Мы выделили 600 млн грн на школьные автобусы, именно для сельской местности".

Уррааа!!!

Между прочим, на начало 2019 года, еще ДО Зеленского, одна Запорожская область закупила 53 автобуса для школьников, в том числе и для сельских школ. А сколько автобусов закупили другие регионы? И что самое главное - по какой цене? Потому что эти сегодняшние 600 млн могут быть потрачены и на десяток автобусов, и на сотню - ну, в принципе, как сработает наша новая власть "без коррупции".

- 400 млн на школьные столовые, 800 млн на лаборатории в школах...

А школы-то будут закрываться. Потому что не нашли финансирования. Потому что не хватает денег на зарплаты. Потому что предлагают оплачивать труд учителей в зависимости от количества учеников в классах. И сельские школы расформировывают вообще. Вот она, победа! Радостно?

А за годы активной обороны от России "попередниками" было построено 60 школ. Для сравнения в 2012 году - 9. А за один 2017 год - 25! А правительство Зеленского хвастается возможными (! потому что это все не факт, что будет выполнено!) улучшениями в этой сфере.

- "мне гарантировала министр здравоохранения", что государство будет оплачивать экстренную медицину... ( и т.д.)

Можно, я отмечу, что ДО Зеленского на 2019 год "попередники" заложили на финансирование той самой экстренной медицины 6 млрд гривен? Безусловно, это требует бОльших денег, ведь в рамках реформы это и было запланировано ранее. Просто приписывать это в достижения Зеленского - как-то некрасиво. Получается, спасибо, что не запороли реформу вообще, и на 2020 год что-то там еще профинансируют. Радуемся.

- "цікава ідея" по снижению тарифов на газ почти на 50% к следующей зиме - это не договоренности с россиянами, случайно? Российский газ сначала дешев, а потом ты получаешь удавку на шее. И можешь трепыхаться в конвульсиях сколько угодно, они не выпустят нас просто так.

Разбирать это выступление (а как его назвать иначе?) можно долго, по каждому пункту. Но вот принцип беговой дорожки, который он там описывает, что, мол, предыдущая власть бежала и оставалась на одном месте - применим как раз к сегодняшней реальности. Если бы толку было ноль, это еще полбеды. Но мы, похоже, бежим в обратном направлении.

И еще радуемся.

Да, Владимир Александрович?

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