"Похоронна фанзона": заступниця головреда відомого ЗМІ зганьбилася постом про загиблого Героя України

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна втрапила у грандіозний скандал через власний пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

Скріншоти цинічних опусів Пліхіної опублікувала у Facebook журналістка Валентина Бикова, оскільки авторка вже встигла їх видалити і з цієї соцмережі, і з Telegram. За деякий час скріни зникли й зі сторінки Бикової. Як з'ясувалося, її пост забанили за скаргою Пліхіної.

У дописах заступниця головного редактора відомого ЗМІ розповіла, як випадково опинилася серед похоронної процесії, яку вона назвала "фанзоною". Крім того, дівчина вжила у своїх текстах й інші образливі вислови, як-от: "Дядьку вже неважливо, в дубі він чи в сосні", "Провітрять шановного наостанок", "Поносять по всьому Києву і підуть обідати".

Євгенія Пліхіна Facebook Євгенії Пліхіної

Пости Пліхіної викликали великий ажіотаж у мережі, і люди вибухнули обуреннями через неповагу до пам'яті загиблого на Донбасі захисника і дикий цинізм.

"Живе собі така дівчинка у Києві. Аж заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine. Пише про х*ї й вагіни, прикрашаючи свої опуси матюками. Фотографується в панчішках і татушках, витончено відстовбурчуючи дупку, селфиться у примірювальних, збираючи лайки і сердечка. Насичено дівчинка живе, продуктивно, а головне – безпечно. Без комендантської години з ризиком потрапити на "підвал", де її місяць ґвалтуватиме взвод чеченців, без прильотів "Граду", без чорного всепоглинального жаху від смертей близьких, без безодні, в яку заглядаєш щодня", – обурилася у викривальному пості Бикова, яка є переселенкою з Донецька.

"Тому дівчинці – як два пальці станцювати на кістках полковника ЦСО. Для неї похорон Героя України, який отримав звання посмертно, – це ще одна підстава похохмити і впіймати хайп. Моралі не буде. Зустріну особисто – у*бу", – жорстко додала журналістка.

Денис Волочаєв "Факти"

Аналогічну думку українці висловили й у коментарях під постом. Вони були вражені такою безпринципністю Пліхіної та відсутністю у неї розуміння, що жартувати щодо смерті Героя абсолютно недоречно.

"Ох і треш. Це що ж там взагалі в тій макітрі, що вона здатна згенерувати про "похоронну фанзону?", "Жах", "Шедевральна дурепа. Я всякого бачила, але такого", "В якій саме ситуації не розібралася одразу? Що гигикати та іржати на похороні трохи дико? Коли набивала ці свої тисячі знаків, теж не розібралася? Тільки коли прилітати почало, раптово зрозуміла, який п*здець накатала?" – обурюються у мережі.

"Це була сатира не на себе, а відвертий стьоб на вкрай делікатну тему. Так, уявіть, досі хоронять помпезно військових, поліцейських, які загинули під час виконання обов'язку", "Яка еталонна нелюдь", "Ти, тупориле створіння, хоронили працівника СБУ, Героя України, який загинув на фронті, щоб такі тупі малоросійські кури, як ти, в червоних шапочках могли спокійно жерти, спати, ср*ти та ржати. Істото ти безмозка", – обурюються українці.

Похорон Дениса Волочаєва

Після такого резонансу скандальна Пліхіна все ж прокоментувала свою поведінку і написала пост із вибаченнями. Свій прокол вона спробувала виправдати тим, що нібито не розібралася в ситуації.

"Друзі, у мене ніколи в житті не було думки когось образити, принизити честь Героїв чи насміятися з військової трагедії. Я завжди пишу винятково про власне життя і дурість, не висміюючи чуже. Тим паче смерть. Згодна, не можна було, не розібравшись у ситуації, чіпати делікатну тему. Я співчуваю і приношу свої вибачення", – написала Пліхіна на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися у тил позицій українських військових.

Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав їм звання Героїв України.

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