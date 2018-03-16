Похорони по-новому в Україні: прокуратура вигадала, як вирішити проблему

Через введення нових правил поховання в Україні, передбачених правками до статті 242 КПК, прокуратура Києва ухвалила рішення про введення практики проведення дослідження тіл померлих судово-медичними експертами на підставі рішень уповноважених співробітників поліції.

Після цього результати досліджень будуть письмово оформлятися на місці події, з подальшим призначенням судово-медичних експертиз, йдеться у повідомленні прокуратури в Facebook.

"Таким чином термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає істотних змін", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв "Обозреватель", українці з 15 березня не зможуть вільно ховати своїх родичів, оскільки потрібно буде чекати експертиз, які повинен призначати суд.

Нагадаємо, раніше експерти зазначили, що змінена процедура поховання в Україні може викликати завантаженість судів і моргів. Однак на перший план виходить інша проблема - пов'язана з релігією.