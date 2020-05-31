Погодний "армагеддон" обрушився на Бердянськ: зносило дахи, падали дерева. Фото і відео

У суботу, 30 травня, над Бердянськом пронісся потужний ураган, який завдав шкоди узбережжю Азовського моря.

Як пише "Бердянськ 24", в мікрорайоні Ліски на будинках пошкоджено дахи, в прибережній зоні впало декілька дерев, також завалені електроопори (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Узбережжям Азовського моря пронісся потужний ураган

В останні роки в Азовському морі неодноразово фіксувалися смерчі, але без руйнівних наслідків для узбережжя.

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці серпня-початку вересня минулого року пляжі в Бердянську заполонили тисячі медуз.

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