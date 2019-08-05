Погодний апокаліпсис в Одесі: названо наслідки руйнівного шторму

У результаті потужного шторму, який спіткав Одеську область, низка населених пунктів була знеструмлена та підтоплена, одна особа загинула.

Про боротьбу з наслідками стихії розповів в ефірі ObozTV спікер ДСНС України в Одеській області Олександр Крицький.

"З 12:00 суботи, 3 серпня, почалися потужні зливи, шквальний вітер. Внаслідок опадів наші підрозділи ДСНС залучалися 41 разів, зокрема на відкачування дощової води – вдалося відкачати понад 6 тис. кубометрів. Також підрозділи залучалися до збирання дерев із проїжджої частини", – розповів він.

dumskaya.net

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Крицький зазначив, що в селі Молога Білгород-Дністровського району на території дачного будинку по вулиці Заливна, 52 було виявлено тіло чоловіка 1949 року народження (за даними місцевих ЗМІ, чоловік потонув у селевому потоці. – Ред.).

odessa.online

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"Порушено транспортне сполучення в Овідіопольському районі. На трасі Н-33 на 51-му кілометрі відірвано шматок асфальту. Дорожні служби ці наслідки ліквідують. Були відключення електроенергії населених пунктів – десь частково, десь повністю. На ранок понеділка електропостачання відновлено", – розповів він.

Крицький також додав, що до ліквідації наслідків стихії, окрім комунальників і рятувальників, залучалися також представники Національної поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. В результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

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