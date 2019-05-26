ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
ЖурналістВсі статті автора

Погодні аномалії, повені та смерть: як зміниться клімат в Україні

47.9тЧитати матеріал російською

Глобальна зміна клімату стало однією з найважливіших екологічних проблем людства. На жаль, вона не оминула й Україну. Останні п'ять років були найтеплішими в нашій країні, а минулий, 2018-й, увійшов до четвірки найбільш спекотних за останні 140 років. І якщо не вживати заходів, тенденція буде лише погіршуватися.

Що відбувається з кліматом в Україні, які є загрози і як це виправити — читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Україна увійшла в еру погодних аномалій, визнали в міністерстві екології. Температура в країні суттєво зростає з середини 90-х років. 2018-й був на 1,5 градуси теплішим за кліматичну норму і посів 4 місце в рейтингу аномалій.

  • Якщо Україна не вживатиме заходів із протидії змінам клімату, це призведе до істотних втрат врожаїв основних сільськогосподарських культур.

  • Через глобальне потепління в усьому світі збільшиться частота аномальних явищ, а підвищення температури призведе до збільшення смертності серед людей похилого віку і тих, кто страждає на серцево-судинні захворювання.

  • У людства є можливість мінімізувати наслідки глобального потепління.

Новини
Точка неповернення: названо дату різкої зміни клімату на Землі

Загроза голоду і передчасних смертей

З початку 20 століття вчені фіксують підвищення середньої температури над суходолом і океаном в усьому світі.

Новини
Катастрофічна посуха у Криму загострилася: окупанти накинули оком на річки

"Якщо говорити про температуру повітря, то вона в Україні істотно зростає з середини 90-х років минулого століття. Найвищі темпи зростання середньої за рік температури повітря відзначалися з 1985 по 2014 роки і склали 0,74°С за 10 років. Це майже у 25 разів швидше, ніж у 60-х — 80-х роках минулого століття", — заявила OBOZREVATEL завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух.

Спека в Україні

Спека в Україні

Протягом останніх тридцяти років швидкість зміни середньої за рік температури повітря в Україні була однією з найвищих на планеті.

"Минулий 2018-й також був на 1,5°С тепліший за кліматичну норму і посів у рейтингу аномалій четверте місце", — сказала Балабух.

Вже протягом 21 століття цей показник щонайменше подвоїться, а якщо людство й надалі ігноруватиме проблему, середня температура у світі зросте на 5 градусів.

Здається, що це не так і багато, проте наслідки глобального потепління для людства будуть вкрай небезпечними. Зокрема посилення штормів, сильні зливи в багатьох частинах світу, зокрема і в Африці. Вчені заявляють, що це значно збільшить ризик повеней, а отже, під загрозою затоплення опиняться цілі регіони.

Дивіться відео за темою:

З іншого боку, підвищення температури посилить посуху, яка стане "нормальним" явищем у тих регіонах, де раніше її не було, або їхня кількість була мінімальною. Про це в ході екологічного форуму "Кліматичні зміни в Україні: неминуча катастрофа?" говорив і міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Новини
Точка неповернення: названо дату різкої зміни клімату на Землі

"Ми стикаємося із засухами і підвищеною кількістю спекотних днів у літній період, які трапляються все частіше і охоплюють все більші території, зокрема у регіонах, де вони раніше не спостерігалися. Помилково вважати, що Україна отримає певну вигоду для сільського господарства від потепління клімату. Якщо Україна не буде активно вживати заходів з протидії змінам клімату, це може призвести до істотних втрат врожаїв основних сільськогосподарських культур у майбутньому", — заявив він.

Глобальне потепління негативно впливає на сільське господарство в усьому світі і загрожує людству голодом.

Засуха

Засуха

Водночас директор НДІ гідрометеорології Володимир Осадчий заспокоює, що, принаймні, у цьому році погода в Україні не дає підстав говорити про посуху.

Новини
Клімат різко змінився: Землі у 2019 році напророкували екстремальну погоду

"У цьому році, на превелике щастя для нас, ті дощі, які випали у квітні і травні, не дають нам підстав говорити про те, що будуть посухи, які знизять врожайність. Що буде за два-три тижні — це вже інша справа, цього ми не можемо спрогнозувати. Але за тими даними, що у нас є, немає підстав говорити про те, що у нас будуть якісь негативні наслідки для сільського господарства", — пояснив OBOZREVATEL вчений.

При цьому він не заперечує, що в Україні існує колосальна проблема, пов'язана з регіональними змінами клімату.

Це підтверджує і Балабух, за її словами клімат в Україні змінюється, і це призводить до збільшення частоти аномальних природних явищ.

"Якщо говорити про тепловий режим, то температура повітря в Україні істотно зросла, останні п'ять років були, можливо, найтеплішими, починаючи з 1961 року. І ця тенденція свідчить про суттєві зміни термічного режиму", — сказала вона.

Новини
Голод, війни і посуха: український еколог заявила про глобальну катастрофу

Вкрай висока температура повітря безпосередньо впливає і на людей, аномальна спека призводить до смерті від серцево-судинних і респіраторних захворювань, особливо серед літніх людей. До того ж через високу температуру в повітрі підвищуються рівні озону і забруднювачів, що також негативно впливає на здоров'я.

Чи можна уникнути катастрофи?

Основною причиною зміни клімату є використання викопного палива і неефективне споживання енергії, продукції. Парникові гази викликають посилення парникового ефекту. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло в нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатися в космос.

Забруднення атмосфери

Забруднення атмосфери

За словами Балабух, найперше для мінімізації наслідків треба зробити дві речі: "Перше — ми повинні зменшувати викиди парникових газів. Найбільшим джерелом утворення цих газів є енергетичний сектор, і всі заходи, спрямовані на енергозбереження та енергоефективність, істотно сприятимуть зменшенню викидів".

Новини
Масове безпліддя: вчені попередили про нову загрозу зміни клімату

"Друге — утилізувати надлишок парникових газів в атмосфері. Одним з напрямків, які можуть в цьому допомогти – збільшення зелених насаджень. Всім відомо, що рослини всмоктують вуглекислий газ і виділяють кисень. Збільшення насаджень виявляється досить ефективним, крім того, деревина потім акумулює цей вуглекислий газ зберігаючи його довгий час", – пояснила науковець.

Ці дії не лише допоможуть запобігти інтенсивності змін клімату, але і пом'якшити негативні наслідки від них. Однак ситуація із зеленими насадженнями в Україні щороку погіршується. На одного жителя в Україні припадає в середньому в 14 разів менше лісової площі, ніж у країнах Східної Європи.

"Перш за все від цього страждають великі міста, і Київ найперше. Як наслідок, жителі мегаполісів стають вразливішими до підвищення температури, зростання інтенсивності опадів. Катастрофічно швидко зникають з карти України і лісосмуги, які захищають поля від вітру, сприяють накопиченню вологи у ґрунті. Саме завдяки їм в Україні пилові бурі стали досить рідкісними. Однак уже в цьому році ми стали свідками цього явища на півдні України", ґ пояснила науковець.

Новини
У Брюсселі на марш вийшли 70 тисяч захисників клімату

Якщо людство спізниться

Якщо люди в усьому світі не почнуть звертати увагу на заклики екологів і синоптиків, то зміни клімату матимуть незворотні наслідки. Підвищення температури поверхневого шару атмосфери призводить до зміщення кліматичних зон. Зі свого боку це викликає танення арктичних і антарктичних льодів, а також вічної мерзлоти, що призводить до підвищення рівня світового океану. Прибережні міста і острови опиняться перед загрозою повного затоплення.

У полярних зонах, де характерна низька температура, погода стане спекотною і посушливою. Багато річок та озер висохнуть, з'явиться загроза зникнення питної води, збільшення посушливих регіонів призведе до зменшення врожайності. У світі збільшиться частота лісових пожеж. Зникнуть деякі види тварин, іншим доведеться мігрувати.

Також очікується збільшення частоти природних катаклізмів, таких як урагани і повені.

Пожежі

Пожежі

Новини
Землю накрила суперпотужна магнітна буря? Астроном дав відповідь

"Наша бездіяльність і надалі приводитиме до збільшення аномальних явищ. Якщо ще у 80-х роках їх частота складала приблизно раз на 13 років, то зараз кожні 3 роки у нас спостерігаються такі аномальні явища, які завдають великої шкоди і призводять до збільшення смертності" , — повідомляє Балабух.

Якщо людство не почне вживати заходів, до кінця століття зміни у кліматі призведуть до незворотних змін у довкіллі.

"Це призведе до подальшої зміни клімату і всієї кліматичної системи: атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і біосфери. Тобто фактично до змін умов проживання людини і всього довкілля", — сказала вчений.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
18
9
Смішно
9
Цікаво
64
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
поебать,главное скакать .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Прочитал только заголовок. За статью и так все понятно но кто пишет этот весь бред. Все нормально. Пережили уже много концов света в этом веке и остальное переживем
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Novikova Irina
Novikova Irina
Опять пошли страшилки от гринов, которые не пис!!! Все это уже проходили лет 50 тому назад, когда впервые усилилась эта истнрика!!! Причина этих воплей проста; показать значимость деятелей , не существующей науки - экологии!!! Эта псевдонаука объединила в своих рядах наиболее бездарную часть неудавшихся вченых, которые в начале называли себя активистами, а на самом покупными погромщиками конкурирующих фирм. Эта мерзота не может смириться с тем, что не смотря на их вопли, климат на Земле непредсказуем также, как и 2000 лет тому назад!!! Он не соответствует никаким этим "научным" прогнозам. Цель данной статьи еще более узка - раз увэсь мыр ничого не робыть, що б зупыныты потэплиння, хай дасть Вкраине багато грошей, щоб вона була спроможна справлятыся з цым горэм!!! Вообщем очередная история знущання над вкраинцямы!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
2 з 3 відповідей | показати всі
Парубий Пидор
Парубий Пидор
Lyakhov Yuri, как же вы, дебилы, палитесь :о))))) ЛЮБОГО человека, который пытается сказать что-то разумное, обзываете "москалём". Т.е. по твоей логике, хохлом может быть только совсем безмозглое существо вроде тебя?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Novikova Irina, Все - мошенники, одна ты, москалька задрипанная, - свет истины. Спрячься и усохни, дурнойпиздыплемянница.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки