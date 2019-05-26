Погодні аномалії, повені та смерть: як зміниться клімат в Україні

Глобальна зміна клімату стало однією з найважливіших екологічних проблем людства. На жаль, вона не оминула й Україну. Останні п'ять років були найтеплішими в нашій країні, а минулий, 2018-й, увійшов до четвірки найбільш спекотних за останні 140 років. І якщо не вживати заходів, тенденція буде лише погіршуватися.

Що відбувається з кліматом в Україні, які є загрози і як це виправити — читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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Україна увійшла в еру погодних аномалій, визнали в міністерстві екології. Температура в країні суттєво зростає з середини 90-х років. 2018-й був на 1,5 градуси теплішим за кліматичну норму і посів 4 місце в рейтингу аномалій.

Якщо Україна не вживатиме заходів із протидії змінам клімату, це призведе до істотних втрат врожаїв основних сільськогосподарських культур.

Через глобальне потепління в усьому світі збільшиться частота аномальних явищ, а підвищення температури призведе до збільшення смертності серед людей похилого віку і тих, кто страждає на серцево-судинні захворювання.

У людства є можливість мінімізувати наслідки глобального потепління.

Загроза голоду і передчасних смертей

З початку 20 століття вчені фіксують підвищення середньої температури над суходолом і океаном в усьому світі.

"Якщо говорити про температуру повітря, то вона в Україні істотно зростає з середини 90-х років минулого століття. Найвищі темпи зростання середньої за рік температури повітря відзначалися з 1985 по 2014 роки і склали 0,74°С за 10 років. Це майже у 25 разів швидше, ніж у 60-х — 80-х роках минулого століття", — заявила OBOZREVATEL завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух.

Спека в Україні

Протягом останніх тридцяти років швидкість зміни середньої за рік температури повітря в Україні була однією з найвищих на планеті.

"Минулий 2018-й також був на 1,5°С тепліший за кліматичну норму і посів у рейтингу аномалій четверте місце", — сказала Балабух.

Вже протягом 21 століття цей показник щонайменше подвоїться, а якщо людство й надалі ігноруватиме проблему, середня температура у світі зросте на 5 градусів.

Здається, що це не так і багато, проте наслідки глобального потепління для людства будуть вкрай небезпечними. Зокрема посилення штормів, сильні зливи в багатьох частинах світу, зокрема і в Африці. Вчені заявляють, що це значно збільшить ризик повеней, а отже, під загрозою затоплення опиняться цілі регіони.

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З іншого боку, підвищення температури посилить посуху, яка стане "нормальним" явищем у тих регіонах, де раніше її не було, або їхня кількість була мінімальною. Про це в ході екологічного форуму "Кліматичні зміни в Україні: неминуча катастрофа?" говорив і міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Ми стикаємося із засухами і підвищеною кількістю спекотних днів у літній період, які трапляються все частіше і охоплюють все більші території, зокрема у регіонах, де вони раніше не спостерігалися. Помилково вважати, що Україна отримає певну вигоду для сільського господарства від потепління клімату. Якщо Україна не буде активно вживати заходів з протидії змінам клімату, це може призвести до істотних втрат врожаїв основних сільськогосподарських культур у майбутньому", — заявив він.

Глобальне потепління негативно впливає на сільське господарство в усьому світі і загрожує людству голодом.

Засуха

Водночас директор НДІ гідрометеорології Володимир Осадчий заспокоює, що, принаймні, у цьому році погода в Україні не дає підстав говорити про посуху.

"У цьому році, на превелике щастя для нас, ті дощі, які випали у квітні і травні, не дають нам підстав говорити про те, що будуть посухи, які знизять врожайність. Що буде за два-три тижні — це вже інша справа, цього ми не можемо спрогнозувати. Але за тими даними, що у нас є, немає підстав говорити про те, що у нас будуть якісь негативні наслідки для сільського господарства", — пояснив OBOZREVATEL вчений.

При цьому він не заперечує, що в Україні існує колосальна проблема, пов'язана з регіональними змінами клімату.

Це підтверджує і Балабух, за її словами клімат в Україні змінюється, і це призводить до збільшення частоти аномальних природних явищ.

"Якщо говорити про тепловий режим, то температура повітря в Україні істотно зросла, останні п'ять років були, можливо, найтеплішими, починаючи з 1961 року. І ця тенденція свідчить про суттєві зміни термічного режиму", — сказала вона.

Вкрай висока температура повітря безпосередньо впливає і на людей, аномальна спека призводить до смерті від серцево-судинних і респіраторних захворювань, особливо серед літніх людей. До того ж через високу температуру в повітрі підвищуються рівні озону і забруднювачів, що також негативно впливає на здоров'я.

Чи можна уникнути катастрофи?

Основною причиною зміни клімату є використання викопного палива і неефективне споживання енергії, продукції. Парникові гази викликають посилення парникового ефекту. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло в нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатися в космос.

Забруднення атмосфери

За словами Балабух, найперше для мінімізації наслідків треба зробити дві речі: "Перше — ми повинні зменшувати викиди парникових газів. Найбільшим джерелом утворення цих газів є енергетичний сектор, і всі заходи, спрямовані на енергозбереження та енергоефективність, істотно сприятимуть зменшенню викидів".

"Друге — утилізувати надлишок парникових газів в атмосфері. Одним з напрямків, які можуть в цьому допомогти – збільшення зелених насаджень. Всім відомо, що рослини всмоктують вуглекислий газ і виділяють кисень. Збільшення насаджень виявляється досить ефективним, крім того, деревина потім акумулює цей вуглекислий газ зберігаючи його довгий час", – пояснила науковець.

Ці дії не лише допоможуть запобігти інтенсивності змін клімату, але і пом'якшити негативні наслідки від них. Однак ситуація із зеленими насадженнями в Україні щороку погіршується. На одного жителя в Україні припадає в середньому в 14 разів менше лісової площі, ніж у країнах Східної Європи.

"Перш за все від цього страждають великі міста, і Київ найперше. Як наслідок, жителі мегаполісів стають вразливішими до підвищення температури, зростання інтенсивності опадів. Катастрофічно швидко зникають з карти України і лісосмуги, які захищають поля від вітру, сприяють накопиченню вологи у ґрунті. Саме завдяки їм в Україні пилові бурі стали досить рідкісними. Однак уже в цьому році ми стали свідками цього явища на півдні України", ґ пояснила науковець.

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Якщо людство спізниться

Якщо люди в усьому світі не почнуть звертати увагу на заклики екологів і синоптиків, то зміни клімату матимуть незворотні наслідки. Підвищення температури поверхневого шару атмосфери призводить до зміщення кліматичних зон. Зі свого боку це викликає танення арктичних і антарктичних льодів, а також вічної мерзлоти, що призводить до підвищення рівня світового океану. Прибережні міста і острови опиняться перед загрозою повного затоплення.

У полярних зонах, де характерна низька температура, погода стане спекотною і посушливою. Багато річок та озер висохнуть, з'явиться загроза зникнення питної води, збільшення посушливих регіонів призведе до зменшення врожайності. У світі збільшиться частота лісових пожеж. Зникнуть деякі види тварин, іншим доведеться мігрувати.

Також очікується збільшення частоти природних катаклізмів, таких як урагани і повені.

Пожежі

"Наша бездіяльність і надалі приводитиме до збільшення аномальних явищ. Якщо ще у 80-х роках їх частота складала приблизно раз на 13 років, то зараз кожні 3 роки у нас спостерігаються такі аномальні явища, які завдають великої шкоди і призводять до збільшення смертності" , — повідомляє Балабух.

Якщо людство не почне вживати заходів, до кінця століття зміни у кліматі призведуть до незворотних змін у довкіллі.

"Це призведе до подальшої зміни клімату і всієї кліматичної системи: атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і біосфери. Тобто фактично до змін умов проживання людини і всього довкілля", — сказала вчений.

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